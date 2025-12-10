東京女子プロレスは１０日、病気の治療のため７月から欠場していた宮本もかが引退すると発表した。

宮本は「お久しぶりです。宮本もかです。このたびプロレスラーとしての活動を引退することを決めました。欠場中、ゆっくりと自分と向き合う中で、これからの人生について考えるようになり、こうした形で一区切りをつけることにしました。ここまで続けてこられたのは、温かく見守ってくださった皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。東京女子プロレスで過ごした日々やたくさんの出会いは、私にとって大切な思い出です。これからは新しい道を歩いていきますが、これまでいただいた応援の気持ちはずっと忘れません。今まで本当にありがとうございました」とコメントを寄せた。

なお、本人の希望により引退セレモニーは実施しない。

宮本は２０２０年７月２３日、東京女子の東京・後楽園ホール、対舞海魅星＆汐凛セナ組（パートナーは鈴芽）でデビュー。今年７月の大田区総合体育館大会で鈴芽を撃破し、インターナショナル・プリンセス王座を初戴冠した。しかしその後、体調不良により長期欠場へ。ベルトも返上していた。