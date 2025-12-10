È¾Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸¡¾Ú¡ªÊ¿¶ÑÆÍîÎ¨¤Ï¥×¥é¥¹30%Ä¶¡¢»°°æE&S¤Ï³ô²Á3ÇÜ¡Ú»ñ»ºÇÜÁý´üÂÔ¤Î¤ªÊõÌÃÊÁ¡Û
¡¡ÅöÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÌÃÊÁ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÅöÍó¤Ï¡ÖÃæÄ¹´ü¤Ç³ô²Á¤ÎÂçÉý¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¡×¤¬ÂçÁ°Äó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÄ¾¶á£±¤«·îÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê£±£±·î£±£¹Æü°Ê¹ß¤ÎÌÃÊÁ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é£µ¤«·î´Ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£µ¤«·î´Ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Á´£µ£¹ÌÃÊÁ¤ÎÊ¿¶ÑÆÍîÎ¨¤Ï¥×¥é¥¹£³£±¡¦£³¡ó¡£¤ª¤ª¤à¤Í¹¥Ä´¤È¸À¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢½é²ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Â¤Á¥´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢»°°æ£Å¡õ£Ó¡Ê£·£°£°£³¡Ë¤Ï³ô²Á¤¬Ìó£³ÇÜ¡¢Ì¾Â¼Â¤Á¥½ê¡Ê£·£°£±£´¡Ë¤ÏÆ±£²¡¦£´ÇÜ¡¢£Î£É£Ô£Ô£Á£Î¡Ê£¶£´£¹£³¡Ë¤Ï£²¡¦£³ÇÜ¡¢ÂçÆ±¥á¥¿¥ë¹©¶È¡Ê£·£²£´£µ¡Ë¤Ï£²¡¦£²ÇÜ¤È¡¢¸®ÊÂ¤ß£²ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¡£ÊÌÉ½¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÅÎÏ¤ä»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë´ØÏ¢¤âÂçÉý¹â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤Î£Ô£Ï£Ð£É£Ø¡ÊÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¤Î¾å¾ºÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤òÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é£³¤«·î¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¤ÎÆÍîÎ¨¤ÏÌó£´£´¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¡£
¡¡£¶£°ÌÃÊÁ¶á¤¯¼è¤ê¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢£±£°·î£²£¹Æü¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢¡¼¥¹¡Ê£¶£°£²£³¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ÇºÜ¸å¤Ë³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤¿ÌÃÊÁ¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÈ¾¤Ï³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¤¦¤¨¡¢¤Þ¤À¾åÃÍÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤ÌÃÊÁ¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅöÍó¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¹ñºö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤È¤·¤¿¡ÖÄ¹´ü¤Ç³ô²Á¤ÎÂçÉý¾å¾º¤¬ÁÀ¤¨¤ë³ô¡×¡£¼è¤ê¾å¤²¤¿³ÆÌÃÊÁ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÁê¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÁ´¤¯¿§¤¢¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤â³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËè½µ°ã¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤Á¥¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦ÅÅÎÏ¡¢»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¶âÍø¾å¾º´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëº£¸å¤â¾å¾º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥¢¡¼¥¹¡Ê£²£¸£±£°±ß¡Ë¡£·ÇºÜÄ¾¸å¤Ë¶ÈÀÓ¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è»»¼«ÂÎ¤ÏÅö½é¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁý³Û½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢Çã¤¤Áý¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ¥ÇõÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤Ç¡¢¹ñºö¤Î¶¯Îõ¤ÊÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¾åÃÍÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¤Á¥´ØÏ¢¤Î£Î£É£Ô£Ô£Á£Î¡Ê£¶£³£¸±ß¡Ë¡¢¸¶È¯´ØÏ¢¤ÎÆüËÜ¥®¥¢¹©¶È¡Ê£¶£³£µ£¶¡á£¸£¶£¶±ß¡Ë¡¢¶âÍø¾å¾º´ØÏ¢¤Î²£ÉÍ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£·£±£¸£¶¡á£±£²£´£µ±ß¡Ë¤Ê¤É¤â°ú¤Â³¤Í×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡²áµî¤ËÅöÍó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡ÖÅì¥¹¥Ý£×£Å£Â¡×¤Ë¤ÆÁÌ¤Ã¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅê»ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ê³ô²Á¤Ï£¹Æü½ªÃÍ¡Ë
