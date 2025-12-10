山形県内を訪れる外国人の半数以上を占めているのが台湾です。この台湾の市場に山形県産品を売り込もうとこのほど、台北市で商談会が開かれました。同行取材した内容を3回にわたって報告します。1回目は、なぜ台湾に販路拡大を図るのか、台湾市場の可能性と魅力について紹介します。



12月3日、商談会に参加する一行は仙台空港から台湾北部の台北市に向けて出発しました。2300キロのフライトです。

台湾の政治と経済の中心となっている台北市。緯度は沖縄の宮古島や石垣島と同じで平均気温は23度。冬でも15度から20度ほどで、この日もコートを着なくても過ごせるような暖かさでした。





記者リポート「私はいま、台北市の大安区にいます。スクーターや自転車がかなり多く使われています。車を見ますと日本車が多くを占めています。また、メルセデスベンツやプジョーなどのいわゆる高級車も多く見かけます」「日本語の表記が…。いまは営業していませんが、昭和食堂、なつかし処と書いてあります」「唐突に日本になじみのある看板が出てきます」コンビニエンスストアのお菓子コーナーには日本でもおなじみの商品がずらりと並んでいました。物価は円安の影響でいまは、日本とほぼ変わらない水準と感じました。日本を訪れる外国人のうち、3番目に多いのが台湾です。山形県では、台湾からが最も多く、去年はおよそ33万6000人が訪れました。県内を訪れる外国人全体の半数以上が台湾人です。多くの人が親日的だといいます。高齢女性「私は日本が好きで、日本から帰って来たばかりです。金沢に行きました」若い女性「日本の人々は皆とても礼儀正しく自分の行動についてよく考えています。また、人と人との距離を保っているイメージです」2015年から始まった台湾商談会は山形銀行などが毎年開催しています。これまでにおよそ100社が参加しています。商談会に先立ち、主催者の一行は商談会に協力している台湾最大手の金融機関を訪問。県内企業の海外進出について意見交換しました。中国信託商業銀行 楊哲昌副頭取「日本での買い物は台湾人にとって安いです。また、品質もいいということで日本の観光は大人気です。台湾の経済団体が毎年行っている訪日視察のスケジュールに山形を入れましょう」（なぜ台湾を県産品販売のターゲットにしているのでしょうか？）台湾は近年、安定した経済成長を続けていて、親日かつ日本から近いこともあり、販路の開拓先として全国的にも注目されています。台湾の1人当たりの金融資産の額は平均でおよそ2380万円。世界では5位とトップクラスとなっていて、日本の1人当たりの平均に比べおよそ900万円も上回っています。若い働き世代を中心に積極的な投資活動を行っていることが要因だといいます。こうした裕福な人たちにいかに県産品を消費してもらうかがポイントとなっています。台湾商談会の狙いについて主催者に聞きました。県国際経済振興機構 佐藤龍則常務理事「人口減少が続く中でどんどん日本国内の市場が縮小していっている。その中で新しい市場を探す、開拓する」山形銀行 笹浩行常務取締役「去年でいうと日本酒、ワイン、菓子で台湾の百貨店に納入が決まりことしも継続して納入が続いているという実績が商談会であった。山形の商品をまずは台湾の方に知っていただくということも短期的な狙い」台湾で人気の日本の商品は。バイヤー「日本酒は種類が豊富。特にお酒の瓶のデザインが台湾では中々見られないので人気。日本料理を食べるときはどうしても日本酒じゃないと、という人が多い」バイヤー「人気商品は特に一番筆頭はアルコール飲料。その中でも日本酒。また、女性が飲むのでリキュール系、フルーツ系。山形はフルーツの宝庫ですのでぜひ日本酒、フルーツ系、それからビール、どんどん伸ばしてほしい」街の人は。若い女性「寿司や刺身が好きです。旨味というフレーバーが好きです」高齢男性「焼肉やウナギが好き。子どもの頃、両親はまだ日本語を話していて、それを見ながら育ちました。おそらくその影響で日本式の生活スタイルになっています」（いろいろな日本食が人気なんですね）。はい。台湾では元々、漢方が親しまれているので日本食の健康的なイメージが好まれているんだそうです。また、パッケージデザインも重要で、和風で高級に見える商品が売れ筋だということです。そして気になる山形の知名度についても聞いてみました。高齢女性「分からない…」高齢男性「はっきりは分かりません」高齢女性「知らない。（蔵王や樹氷は…？）知らない」若い女性「ああ、知っています。山形県産リンゴを知ってます。リンゴがたくさんとれる所でしょ」（まだまだ、山形の知名度は低いようですね。全国的にライバルも多いと思いますがそうした中で山形の強みは何でしょうか？）ずばり、山形の強みは「雪」と「田舎の原風景」、そして「フルーツ」です。山形にはなんといっても台湾では見ることができない雪など自然の魅力があります。そして、田舎には古き良き日本が残っていると期待する人も多いそうです。さらに、山形県がロケ地となったテレビドラマ「おしん」の人気が根強く残っているといいます。また、、台湾の人たちはフルーツが大好きなんです。街でもフルーツを売る店がいたるところにありました。フルーツ王国・山形にとっては多くのチャンスのある市場だと感じました。台湾に向かう飛行機の中では機内にフルーツを持ち込んで食べている台湾の人もいて、フルーツ愛の深さを目の当たりにしました。