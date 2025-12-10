静岡･富士市の中学3年生が、2026年から大相撲の世界に飛び込みます。厳しい勝負の世界に挑戦する生徒の思いを取材しました。



10日、静岡･富士市の吉原第三中学校を訪れると…。ひときわ強い存在感を放つひとりの生徒が。中学3年の本多紘己さんです。大きな体でおいしそうに給食のカレーを頬張る姿が印象的ですが…。



（錣山部屋に入門 本多 紘己さん･中3）

Q.おかわり何回目？

「1回目です」

Q.これでごはん足りる？

「足ります。いつもはおかわりしない」

Q.きょうは何でおかわりしたの？

「カレーだから」





本多さんは、身長189.7センチ、体重135キロという中学3年生とは思えない堂々たる体格の持ち主。この恵まれた体を生かし、2026年から大相撲・錣山部屋へ入門することになったのです。それを前に、9日、中学校で入門会見が行われました。学校には、来年から本多さんを指導する錣山親方の姿が。その横の本多さんは、かなり緊張した様子…。抱負を語る場面では…。（錣山部屋に入門 本多 紘己さん･中3）「…(言葉が出てこない)」（錣山親方）「緊張しなくていい、ゆっくりでいい」（錣山部屋に入門 本多 紘己さん･中3）「優しい心を持った力士になりたい。でも強くなるための心も持った力士になりたい」中学卒業後に大相撲へ挑戦する本多さん。これまで、さぞかし輝かしい成績を納めてきたと思いきや、実は中学での部活は、サッカー部。なんと相撲は未経験だというのです。それなのに、錣山部屋へ入門することになったのは2025年4月、巡業を見に来ていた本多さんの恵まれた体格に一目ぼれしたという錣山親方が、その才能を開花させようと相撲の世界へスカウトしたのです。（錣山親方）「こんなに大きかったので、目につきますよね。で、”君相撲やってみないかい？” と言ったらそれが縁になって、 声かけてよかったなと思った。最初に思ったのは、手足の長さというところもあって曙さんみたいな強力な突き押しのイメージを持っています」本多さんも相撲には興味があったようで…。（錣山部屋に入門 本多 紘己さん･中3）「力士が試合の時に激しくぶつかりあっているところを見てかっこいいなと思った」高校には進学せず相撲の世界に飛び込むと決めた息子の大きな決断に父・俊之さんは…。（父 本多 俊之さん）「一言でいうと優しすぎます。なので、相撲いくのはっていうのはあるんですけど、優しくて力持ちっていうみんなに愛されるようなお相撲さんになってほしいなって思います」同級生たちも普段から優しいという本多さんの挑戦を応援しているようで…。（同級生）「心配だけど頑張ってほしい。優しくて力強い力士になってほしい」♪（同級生）「ここらへんでも、あんなに体が大きいのは紘己くんしか見たことがないので、相撲でも頑張ってほしい。静岡県を代表するくらいには強くなってほしい」まだ、相撲は未経験でありながら、挑戦すると決めたからには、そこには大きな目標があるようです。（錣山部屋に入門 本多 紘己さん･中3）「最終的には一番上、横綱になりたい」