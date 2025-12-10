ことしの様々な山形県内ニュースを振り返るシリーズ「やまがた2025」です。2回目は「コメ」にスポットをあてます。去年に続く価格の高騰や政府による備蓄米放出に揺れた米どころ山形の1年を振り返ります。



ことし6月、天童市内のスーパーに現れた長蛇の列。



「17時間くらい待った。備蓄米まだ食べたことないので食べてみようかなと」

江藤農林水産相（当時）「販売数量は21万トンとします」





コメの価格の高止まりを受け、政府が踏み切った備蓄米の放出。しかし、価格の高止まりは今も続いています。令和の百姓一揆の掛け声「山形産のお米を食べよう」「場当たり的に農政をやってきたのが今回のコメ騒動につながった。農村・コメ・自給率の問題を真剣に考えてほしい」去年、需要の急激な高まりなどを背景に店頭からコメが消えました。「令和の米騒動」と言われた異常事態。ことしに入ってもスーパーで売られるコメの平均価格は史上最高値を更新しました。春先には去年の同じ時期の倍以上となる5キロ4000円台に跳ね上がりました。江藤農林水産相（当時）「販売数量は21万トンとします。これは流通が滞っている、スタックしている状況を何としてでも改善したいという強い決意の数字だと受け止めていただきたい」価格の高騰を受け政府が踏み切ったのが備蓄米の放出です。店員「備蓄米はこちらから・・・」県内各地の店頭で本格的に流通が始まったのはことし6月。天童市内のスーパーでは販売初日、開店前から長蛇の列が。この日は500人分の整理券が配られました。「朝の5時ごろから物価高で少しでも安いコメを買おうと来た」「5人家族。5キロのコメだと3日ももたない。なんとしても買っていく」備蓄米の放出で価格が下がることが期待されましたが…。生産者からはその効果に疑問の声が上がっていました。井上農場・井上馨社長「備蓄米を放出して価格が下がるだろうと政府は人ごとのように言っているが、結局価格を決めるのは入札した業者」黒沢ファーム・黒沢信彦社長「自分たちが目に付くスーパーなどのコメの値段はあまり変わらないと思う。業者が高い値段で去年秋にコメを集荷しているので、そんなに安くはできない」記録的な猛暑となったことしの夏。田んぼでは深刻な水不足が発生していました。富樫賢一さん「枯れるんだよ。枯れたら雨降っても復活しないもの。だからその前に雨が一度でも降ってもらえるとありがたい」コメの生産への影響が懸念されました。そして迎えた実りの秋。JA全農山形は、新米を集荷する際に農家に前払いする概算金を発表。一等米60キロ当たりの概算金は「つや姫」、「雪若丸」、「はえぬき」、いずれも1万1500円の大幅増額となり、2015年に現在の仕組みとなって以降過去最高額となりました。農業法人フィールドシップ坂本栄之さん「我々、農家としては大変喜ばしいこと。市場に回るコメの値段がおそらく高くなる。懸念しているのは、消費者のコメ離れが気になる」やまぐち農園 山口泰弘さん「60キロ当たり1万1500円上がるということは、販売価格は30キロだったら5000円から6000円上がるということ。個人のお客さんに対しても5000円から6000円上げないと合わせられない。そうせざるを得ない」3月以降、政府が放出した備蓄米の量は、7月まで合わせておよそ61万トン。備蓄米の放出によってコメの価格は一時、5キロ当たり3500円台まで低下しました。しかし、新米の出荷が本格化したにもかかわらず9月ごろ、上昇に転じます。最新のコメの平均価格は5キロ4335円で、再び過去最高値を更新しています。令和の百姓一揆の掛け声「山形産のお米を食べよう」11月。高齢化や所得の低さなど日本農業の危機的状況を訴える「令和の百姓一揆・やまがた」が山形市で行われました。トラクター5台を先頭に参加者たちが行進。「山形の農と食の未来を考えよう」と生産者・消費者がともに訴えました。参加者・消費者「知り合いが農業していて過酷な状況を普段から聞いていて子どもと一緒に参加した。国産のものが減っていることは前から聞いていた。子どもたちが将来食べていけるのか不安」高畠町の農家・渡部務さん「農家自身が危機感を持つのは当然だが消費者の方々も国産の問題を真剣に考えていただいてるのではと思う。場当たり的に農政をやってきたのが今回のコメ騒動につながった。農村・コメ・自給率の問題を真剣に考えてほしい」今から10年前の2015年には県内におよそ2万5000軒あったコメ農家、今、その数は1万5000軒まで減少しています。長井市の農家 菅野芳秀さん「山形県の自給率は140％ですがこの140％は崩れ去ろうとしている。なぜなら農家がいなくなるから。一緒に考えませんか。子どもたちの未来を私たちの食料・命を」政府は今、コメの価格高騰対策として新たに「おこめ券」の配布を打ち出していますが、実効性に対する疑問の声も上がっています。コメを巡って生産者も消費者も翻弄される状況が続いています。