「韓国はやはりアジアのベネズエラになった」と韓国観察者の鈴置高史氏は言う。1年前に保守政権が無理筋の戒厳令を宣布したが即、挫折。すると今度は政権を奪取した左派が、保守弾圧のため堂々と三権分立を壊し始めたのだ。

裁判所も支配へ

鈴置：2024年12月3日午後10時28分。当時の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が非常戒厳を宣布しました。これに対し国会が直ちに解除を決議。大統領も応じざるを得ず、戒厳は6時間ほどで終わりました。

しかし、これを期に韓国の激動が始まったのです。2025年4月、尹錫悦氏は大統領を罷免されました。6月には左派の李在明（イ・ジェミョン）氏が政権を握りました。同月に特別検察官も任命され、国会が前政権の犯罪を裁き始めました。

今月3日には、国会周辺で尹錫悦氏を擁護・批判する各派の集会が展開された（写真は擁護派のもの）

韓国人――左派から中道の人々は「戒厳令に抵抗した市民」を強調し、民主主義への素早い復帰に胸を張りました。「戒厳令が宣布されても『韓国すごい』『米国人や日本人より民度が高い』と誇る韓国人」参照）。

日本人に対し真顔で「世界に冠たるK民主主義」を誇る韓国人も登場しました。韓国人は兵器から音楽まで、国産品に「K」を冠して世界に誇りますが、ついに「民主主義」までその対象となったのです。

しかし実際は、民主化宣言（1987年6月）により、ようやく達成した韓国の自由と民主主義が、38年後の今、音を立てて崩れています。戒厳令により「殺されかけた」と考えた左派の政治家が、保守派を根こそぎ監獄に送るべく、裁判所の支配に動いているからです。

ちなみに李在明氏は「戒厳が成功していたら、ワタリガニの餌になっていた」としばしば言います。戒厳軍は左派の政治家や記者、ユーチューバーを逮捕して船に乗せ、沖合で爆破して船ごと沈める計画だった、との噂が流れたからです。

本当の目的は「夫人を守る」

――そもそも、戒厳宣布の目的は何だったのですか？

鈴置：尹錫悦大統領は宣布の際、「北朝鮮の脅威から国を守るため、（韓国内の）反国家勢力を排除する」と宣言しました。もっとも、今では夫人の金建希（キム・ゴンヒ）氏を守るためだった、との見方が多い。

中央日報は2025年9月15日から11月27日まで、22回にわたり「実録 尹錫悦時代」（韓国語版）を連載しました。取材チームは同政権中枢にいた数十人に話を聞きました。

元参謀の多くが「戒厳は夫人のためだった」と告白したそうです。番外編である「尹大統領の参謀が語る真相 『金建希夫人のために戒厳をしたと考える』 ［戒厳1年秘話］（1）」（12月2日、日本語版）が書いています。

確かに、尹錫悦大統領が掲げた戒厳宣布の理由は説得力に乏しかった。憲法77条は「戦時・事変又はこれに準ずる国家非常事態」の際にのみ戒厳宣布できると定めています。しかし、「北朝鮮の脅威」が国家非常事態と言えるほどに高まっていると考えた専門家はいませんでした。

だから尹錫悦氏らは職権乱用罪に加え、「勝手に軍隊を動かし憲法秩序を乱した」として内乱罪で裁かれています。中央日報と韓国ギャラップが11月28、29日に実施した調査によると、国民の63％が「内乱罪に該当する」と考えています。「該当しない」は29％です。

「『3大特別検察を信頼』46％、『不信』43％…進歩層の67％が『信じる』［戒厳1年世論調査］」（12月1日、韓国語版）が報じています。

諫言に激怒

半面、金建希氏は危機一髪の状況でした。株価操作、収賄や人事介入など様々な疑惑を抱えており、野党第1党の「共に民主党」は金建希氏の捜査を目的とする特別検察官の設置に動いていました。

検察は保守の牙城。ことに尹錫悦氏は検察出身で検事総長まで歴任した人ですから、その夫人の捜査に検察の後輩が動くわけがありません。そこで国会で特別検察官を任命して捜査に使おうとしたのです。

特別検察官設置法案の採決予定日は2024年12月10日でした。尹錫悦大統領は可決の可能性が高いと踏んで、1週間前の12月3日に戒厳令に踏み切った、と見られています。

可決には3分の2の賛成票が必要です。国会議員300人中、与党「国民の力」の所属議員は108人いましたから、普通なら否決されるはずでした。しかし、「国民の力」は分裂含みだったのです。

大統領の最側近だった韓東勲（ハン・ドンフン）氏が造反し、野党に合流して特別検察官の設置賛成に回るとも見られました。韓東勲氏を支持する議員は20人ほどおり、彼らが抜けると3分の1を確保できない計算です。

尹錫悦大統領と韓東勲氏との仲たがいも夫人が原因でした。国会議員選挙を前にした2024年1月、韓東勲氏は大統領に「選挙に勝つには金建希氏の国民への謝罪が必須」と訴えました。

この諫言に大統領は激怒し、韓東勲氏を党の要職である非常対策委員長から外そうとしました。結局、金建希氏の謝罪は実施されず、4月の国会議員選挙では「国民の力」は議席を114から108へと減らしました。

最側近との仲たがいで墓穴

――夫人への捜査を防ぐために戒厳令とは！

鈴置：にわかには信じがたいのですが、大統領夫妻を知る人には不思議ではないのだそうです。尹錫悦氏は大変な恐妻家で、夫人にまったく頭があがらない。公式の席で酒を過ごして隣に座る夫人から睨まれ、しぶしぶ杯を降ろす写真が新聞に載ったりしました。

政権スタート直後から「強すぎる夫人が問題を起こすのではないか」と懸念する韓国のベテラン記者がいました。「大統領はなぜ、そんなに奥さんが怖いのですか」と聞くと、「50歳過ぎの男やもめが結婚してもらったのですから」と苦笑いしながら説明してくれました。

2人が結婚した時、尹錫悦氏は辣腕検事として名を馳せていましたが、大統領にまでのぼり詰めると想像した人はいませんでした。

――諌めた人と仲たがいしたのが尹錫悦氏の失敗だった…。

鈴置：仲たがいは戒厳令の後、国会が尹錫悦大統領の弾劾を審議した時にも効きました。やはり3分の2の賛成が必要でして1回目での弾劾決議案では否決されました。

が、2回目では韓東勲氏らが賛成に回り、可決されたのです。戒厳令の逮捕者リストに野党指導者だけでなく、自身も入っていたと知ったからです。

検察時代、韓東勲氏は尹錫悦氏の忠実な部下でした。だから、尹錫悦氏は大統領に就任すると検事だった韓東勲氏を法務部長官に任命した。

一方、韓東勲氏も親しい関係だったからこそ「金建希リスク」を率直に指摘したのでしょう。しかし、尹錫悦氏にとっては忠言も耳に入らないほど夫人が恐ろしかったのです。

「あの女は疫病神だった」

保守には「あの女こそが疫病神だった」と金建希氏を恨む人が多い。確かに、疫病神そのものです。野党に弱点「金建希」を挑発された大統領は思わず戒厳令を発動してしまい挫折。さらには弾劾され政権も左派に奪われた。

尹錫悦政権は少数与党でした。法案を通せず、閣僚も野党に弾劾されるなど運営に困難を抱えていたのは事実です。韓国の国会に解散はありませんから、次の総選挙の2028年4月まで議席数は変わらず、2027年5月の大統領の任期満了まで少数与党の状態は続きます。

でも、「共に民主党」の李在明代表を裁判で追い込んでおり、もう少し我慢すれば戒厳などせずとも打開の道は開けた、と悔しがる保守人士が多いのです。

結局、戒厳令から1年経った今、尹錫悦氏は内乱首謀罪や外患罪、職権乱用罪などで起訴され、収監されています。外患罪が加わったのは、戒厳の名分を作ろうと無人機を北朝鮮に飛ばし挑発したとの疑いからです。

金建希夫人も株価操作などの容疑で特別検察官によって調べられており12月3日、懲役15年を求刑されました。大統領経験者が夫人とそろって拘留起訴されるという韓国憲政史上、初めての事態です。

2025年12月2日現在、特別検察官が内乱罪関連で起訴しているのは25人。多くが尹錫悦政権の閣僚で当時の肩書で言えば、大統領のほか首相、警察を担当する行政安全相、国防相、国家情報院長らです。

「もう、お目にかかれません」と言う軍人

軍からは戒厳司令官を務めた陸軍参謀総長、防諜司令官が内乱にかかわったとして拘留起訴されています。このほかに戒厳の実働部隊となった特殊戦司令部や首都防衛司令部の司令官らが軍事裁判を受けています。軍事裁判を含め法廷に立たされた軍人は16人です。

これらのデータは朝鮮日報の「大統領逮捕、総理ら25人が裁判に…6時間の戒厳で根絶やしの尹政権」（12月3日、韓国語版）から拾いました。

もちろん、彼らへの捜査・起訴はすべて李在明政権の差し金です。今秋、幹部自衛官OBが韓国を訪れて旧知の軍人と会ったら「もう、お目にかかれないと思います」と言われたそうです。自分の収監を予期していたのです。

戒厳令にかかわった軍人はごく一部ですが、左派とすれば軍も自分の勢力圏に取り込むチャンスです。尹錫悦政権下でそれなりのポストに就いていた人はすべて粛清対象です。

検察もお終いです。李在明政権下で捜査権を取り上げられ、起訴だけを実施する司法機関――公訴庁に格下げされます。

韓国の検察は建国以来、歴代政権の手下であり、野党政治家を弾圧するための道具に使われてきました。警察に対する捜査指揮権を持ち、自らも捜査・起訴ができる検察は実に強力な機関でした。

左派とすれば検察は目の上のたんこぶです。前々から捜査権を奪おうと画策してきましたが、検察の事件処理能力が落ちるとの反論もあり、思うようになりませんでした。それが戒厳令という検事出身の大統領の大チョンボを機に、一気に実現に向け動き出したのです。

裁判官を脅すための法律

――左派政権はやりたい放題ですね。

鈴置：与党の「共に民主党」はついには裁判所の支配にも乗り出しました。ちょうど「内乱」1年後となる12月3日、法制司法委員会で「内乱専門担当裁判部設置法案」と「法歪曲罪を実施するための刑法改正案」を通しました。



いずれも司法の独立を侵す、先進国ではまれな法案です。前者は尹錫悦氏ら内乱罪で起訴されている人々を専門に裁く裁判所を作るのが目的です。

現在、尹錫悦氏を裁いている一審の裁判長が無罪判決を下す可能性があると左派は危惧し始めた。そこで法務部長官も裁判官を指名できる「内乱専門担当裁判部」を作ってそこに移し、確実に有罪判決を下す狙いと見られています。

そもそも特定の人を処分するために法律を作ったり、裁判部を構成するというのは先進国では禁じ手です。「共に民主党」は内乱断罪を名分に違憲性が高い「内乱専担裁判部」を構成しようとしているのです。

後者の「法歪曲罪を実施するための刑法改正案」は警察官、検察官、裁判官が法を歪曲して適用した際に10年以下の懲役を科す法律です。もちろん狙いは内乱罪を裁く裁判官への圧力です。

最高裁の裁判官で裁判所の行政を担当する千大菀（チョン・デヨプ）行政処長は3日、法制司法委員会で「［民主化宣言後に定めた］87年憲法下で享受してきた三権分立、司法府独立が歴史の裏側に消えかねない」と警告しました。

5日に開いた全国裁判所長会議も、この問題を論議した後「裁判の中立性と公正な裁判を受ける権利を本質的に侵害し違憲性が大きい。深刻な懸念を表明する」と発表しました。

独裁を倒した側も独裁

――新聞の反応は？

鈴置：法治の欠如には無頓着な韓国紙も、この左派の無法ぶりにはさすがに社説で批判しました。朝鮮日報の「違憲『内乱裁判部』『判事処罰法』をついに強行、理性を失った政権」（12月5日、韓国語版）の結論部分が以下です。

・三権分立、司法部独立がなくなればそれが独裁だ。戒厳を阻んだという政権が、戒厳を犯した勢力も顔負けの独裁の形態を見せている。今は民主主義の危機だ。

東亜日報は「“違憲議論”のある内乱裁判部の推進、すぐに止めよ」（12月6日、韓国語版）で以下のように指摘しました。

・司法部がもっとも懸念するのが、特定の事件を担当する裁判部を別途に構成するという点だ。裁判所は裁判の公正性のために事件をランダムに割り当てるが、内乱裁判だけ特定の裁判部に任せればこの原則が根本から崩れてしまうからだ。

・裁判部の選任過程で憲法裁判所や法務部など外部機関が参加することが司法部の独立性を損なう可能性があるという意見も少なくない。

中央日報は「『三権分立が消えるだろう』という韓国裁判所の警告」（12月7日、日本語版）で「一連の動きは『司法改革』ではなく執権勢力の司法統制の試みにすぎない」と断じました。

左派系紙のハンギョレでさえ、社説で「内乱裁判部設置法案」に関しては疑問を呈しました。「内乱専担裁判部の違憲性問題、実益を熟考し慎重な処理を＝韓国」（12月6日、日本語版）です。

ただ、「三権分立を壊すな」といった法治国家への希求ではなく、「内乱裁判部が違憲だとの訴訟を起こされたら、尹錫悦を有罪にするのに時間がかかってしまう」という党派性の強い、実務的な理由からでした。

ベネズエラ化は文在寅時代から

――韓国はどうしてこんな無法国家になってしまったのでしょうか。

鈴置：身も蓋もない言い方をすれば、もともと法治意識に乏しいからです。そのうえ、左右対立が激化して政治勢力が「生きるか死ぬか」という精神状況に追い込まれた。すると三権分立や法治など、ますますどうでもよくなってしまう――。

左派政権の三権分立破壊の前には保守政権の戒厳令がありました。その前の左派、文在寅（ムン・ジェイン）政権下では法相が4カ月の間に3回も指揮権を発動しました。

左右の政治勢力は権力闘争を繰り広げながら法治を壊してきました。その結果、政争のルールが消滅したために、さらに対立が激化する――という悪循環に陥ったのです。

韓国の崩壊は「ベネズエラ化する韓国 3年前に鈴置高史氏が『民主主義の崩壊』を予言できたワケ」（2025年1月14日）で書いた通りに進んでいます。

――韓国はアジアのベネズエラになる、とは鈴置さんの持論でした。

鈴置：私の発明ではありません。韓国の何人かの保守知識人が2019年頃から「ベネズエラ化」に警鐘を鳴らしていました。

選挙で勝った「民主派」が政権を維持するために司法を掌握し、独裁体制を敷いて行く――。当時の文在寅政権の中に、チャベス政権下のベネズエラと同様の危うさを見出だしたのです。

この辺りは『韓国民主政治の自壊』第2章「あっという間にベネズエラ」を参照下さい。韓国の転落は本当に「あっという間」でした。

三権分立を壊す「正義の側」

――韓国はまともな国に戻れるでしょうか？

鈴置：難しいと思います。まだ、多くの韓国人が「日本よりも成熟した栄光のK民主主義」を信じているからです。識者には「法治の破壊」や「ベネズエラ化」を危惧する人が多い。でも、普通の人はそうは考えない。韓国の危うさに気付いている韓国人はごくわずかなのです。

――なぜ気付かないのでしょうか？

鈴置：ほとんどの韓国人はちゃんとした法治国家に住んだことがない。すると、法治国家のありようも、ありがたさも知らないのです。

もうひとつは左派政権の宣伝のうまさです。戒厳宣布により「アフリカや南米の後進国並みに堕ちた」と韓国人はショックを受けました（「“見栄”の民主主義はもろかった… 現職大統領の逮捕が招く『韓国』左右対立の激化」参照）。

韓国人の傷ついた心を癒したのが「大統領は後進国型だが、市民の民度は高く、戒厳令を中止させた」との言説でした。先進国コンプレックスの強い韓国人はこれに飛びつきました。

左派政権にとっては思うつぼでした。「左派こそは市民とともにK民主主義を主導した」正義の側と、ことあるごとに強調すればいいのですから。

三権分立を壊そうと、法治を踏みにじろうと、やっているのは「正義の側」なのです。生活に支障が無い限り、文句を言う庶民は出てきません。

鈴置高史（すずおき・たかぶみ）

韓国観察者。1954年（昭和29年）愛知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。日本経済新聞社でソウル、香港特派員、経済解説部長などを歴任。95〜96年にハーバード大学国際問題研究所で研究員、2006年にイースト・ウエスト・センター（ハワイ）でジェファーソン・プログラム・フェローを務める。18年3月に退社。著書に『韓国民主政治の自壊』『米韓同盟消滅』（ともに新潮新書）、近未来小説『朝鮮半島201Z年』（日本経済新聞出版社）など。2002年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞。

