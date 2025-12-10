日本テレビ「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ」の公式サイトが１０日に更新され、来年１月１０日に開催予定だったライブ「ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ １月１０日（土）公演」の中止を発表した。３日間開催の初日が見送りとなり、１１日、１２日の公演は予定通り開催するという。

「『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ』２０２６年１月１０日（土）中止のお知らせ・お詫び」と題して報告。「この度、２０２６年１月１０日（土）有明アリーナにて開催を予定しておりましたイベント『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ １月１０日（土）公演』は、主催者の都合により開催を見送る運びとなりました」と中止を発表した。

「公演を心待ちにしているファンの皆様をはじめ、ご出演予定のアーティストや関係者の皆様へ、多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「なお１月１１日（日）公演、１月１２日（月・祝）公演は予定通り開催します」という。「すでに当該公演（１月１０日（土）公演）のチケットをご購入いただいているお客様には、払い戻しのご案内を差し上げます。ご購入内容・お支払い方法をご確認のうえ、該当される方は期日までに所定の手続きをお願いいたします」と伝えた。

「誠に勝手ながら１月１０日公演は中止とさせていただきますが、１月１１日公演、１月１２日公演は予定通り開催させていただきます」とし、「この２日間をより良きものにできるよう主催・運営一同、力を尽くして参ります。何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます」とつづられた。

同イベントは人気ミュージシャンが数多く参加し、来年１月１０、１１、１２日の３日間にわたって東京・有明アリーナで開催予定だった。

中止となった１０日の公演に出演予定だったロックバンド「ＤＩＳＨ／／」の公式サイトでは「この度、２０２６年１月１０日（土）有明アリーナにて開催を予定しておりましたイベント『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ １月１０日（土）公演』（別称ＤＡＹ１）は主催者の判断により開催を見送る運びとなりました。公演を心待ちにしてくださった皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

同じく出演予定だったバンド「［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］」（アレキサンドロス）も公式Ｘ（旧ツイッター）で「【重要なお知らせ】『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ』Ｄａｙ１中止のお知らせ」と題して報告。バンド「ｓｕｍｉｋａ」も公式Ｘで「１月１０日『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ』Ｄａｙ１の 中止のお知らせ ２０２６年１月１０日（土）有明アリーナにて開催を予定しておりましたイベント『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ １月１０日（土）公演』（別称ＤＡＹ１）は、主催者の都合により開催を見送る運びとなりました。詳細は番組オフィシャルサイトをご確認ください」と伝えられた。バンド「Ｃｈｉｌｌｉ Ｂｅａｎｓ．」も公式Ｘで「２０２６／１／１０（土）有明アリーナにて出演を予定しておりました『ｗｉｔｈ ＭＵＳＩＣ ＬＩＶＥ』Ｄａｙ１は主催者の判断により開催を⾒送る運びとなりました」と中止を報告した。