“グラビアレジェンド”42歳・磯山さやか「すっぴん？キレイ過ぎやないかぁ〜い」 プライベート感満載ショットにファン感激
俳優でタレントの磯山さやか（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。デビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（講談社）とはガラッと印象が変わる“すっぴん風ショット”を公開した。
【写真】「うわすごい癒やされます」磯山さやかのプライベート感満載ショット
バラエティー番組での明るいキャラクターや、俳優としての確かな存在感で幅広く活躍し、グラビア界では“マシュマロボディ”の象徴的存在として長年支持されている磯山は、投稿で「紅葉がキレイでお散歩楽しい！」とコメントし、愛犬との2ショットを披露している。
鮮やかに色ついた紅葉を背景に、メイク感のないナチュラルな姿が写っていた。
この写真に、ファンからは「さやかさん、やっぱお肌お綺麗でいつもそう思うけどより一層美人さん」「うわすごい癒やされます」「すっぴん？キレイ過ぎやないかぁ〜い」「紅葉よりさやかさんの綺麗さに目がいっちゃいます！」などの反響が集まっている。
