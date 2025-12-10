いまの国会で焦点の一つとなっている、衆議院の議員定数削減に向けた法案。会期末まであと1週間、成立が困難な状況になっています。

日本維新の会 藤田文武 共同代表

「採決までこの国会中にするということが当たり前の王道でありまして、それを強く求めていく」

きょう、会見で改めて議員定数削減法案の成立を目指す考えを強調した日本維新の会の藤田共同代表。

法案をめぐっては、速やかな審議入りを求める与党側に対し、野党側はすでに審議入りしている企業・団体献金の規制をめぐる法案の審議を優先すべきだと主張し、折り合わない状況が続いています。

焦りを隠せないのか、維新側は矛先を野党に向けます。

日本維新の会 遠藤敬 国対委員長

「結局（議員定数削減を）やりたくないのかなと思ってしまう今の（野党側の）立ち振る舞いですし、単なる遅延作戦としか言いようがありません」

これに対し、野党側は…

立憲民主党 安住淳 幹事長

「野党が審議拒否をしているっていうのは全く当たらない話だと思いますよ。国会の常識から考えたって、政治とカネ（の問題）をごまかして定数（削減法案）にいくってわけにはいかないんですよ」

立憲民主党幹部

「そもそも自民・維新が『政治資金をめぐる法案を出すから待ってほしい』と言い続けてきた。止めていたのは与党。それで『遅延工作しているのは野党側』っておかしな話ですよ」

与野党は来週月曜日に企業・団体献金に関する参考人質疑をおこなうことで合意しましたが、依然として定数削減法案の審議入りのめどは立っていません。

こうした状況に高市総理は。

高市総理

「既に提出された議員提出法案について、内閣総理大臣の立場で、コメントをさせていただくわけにはまいりません」

会期末まであと1週間。成立は困難な状況になっています。