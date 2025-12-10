卓球の「WTTファイナルズ香港2025」が10日に開幕。WTTシリーズの年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちが集結している。

10日夜の男子シングルス1回戦には、世界ランキング8位の松島輝空（木下グループ）が登場。自身初のシングルスでのファイナルズ出場で、いきなり世界王者との対戦を迎える18歳の大一番に注目が集まる。

■エース・張本智に次ぐ存在に台頭

昨夏のパリ五輪にはリザーブメンバーとして帯同するなど、日本男子の次世代エースとして期待を集めてきた松島。2025年は全日本選手権で初優勝を果たすと、シーズン後半にはそのポテンシャルを一気に開花させた。「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で準優勝、「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」では初優勝を成し遂げ、世界ランクもトップ10入り。張本智和（トヨタ自動車）に次ぐ存在として台頭している。

そんな松島が初のファイナルズで1回戦の相手に迎えるのは、世界ランキング1位の王楚欽（中国）。今年の世界卓球王者であり、鋭いチキータや回り込んでのフォアハンドなど、攻撃的スタイルが持ち味の最強サウスポーである。

ただし、松島は10月のアジア選手権（団体戦）準決勝で王楚欽と対戦し、ゲームカウント3－2で勝利。4度目の対戦にして初白星を挙げており、勢いの面では日本の18歳は引けを取らない。

もしこの大一番を制すれば、松島は一躍ダークホースとして優勝争いに加わる可能性もある。もちろん王楚欽は今大会最大の難敵であるが、大舞台でも動じないタフさを持つ18歳が、どのようなプレーを見せるか注目される。

シングルスでのWTTファイナルズ初出場となる松島が、初戦から世界王者に臨む。今季その才能を一気に開花させた大器が、注目のサウスポー対決でどのような戦いを繰り広げるかに期待が高まる。