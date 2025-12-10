近藤春菜「兼ねてからお噂はかねがね」 “そっくりな”バンドメンバーとの2ショットが話題「どっちがどっちだか」「兄妹？」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が10日、自身のインスタグラムを更新。「#兼ねてからお噂はかねがね」とハッシュタグをつけ、“そっくり”な人気アーティストとの2ショットを公開した。
【写真】「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり」近藤春菜＆マカロニえんぴつ・長谷川大喜の“そっくりな”2ショット
近藤は、「ステラおばさんじゃねーよ！なふたり。マカロニえんぴつ長谷川大喜さんにお会いできましたよ マカロニえんぴつさんの結成秘話面白かったね！」とコメントし、マカロニえんぴつでKeyboards & Chorusの長谷川と同じポーズをした、ほほ笑ましい2ショットを披露している。
2人は、10日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）で共演。ほかメンバーとの集合写真も投稿し、“そっくり”と言われている2人が並んだ姿をようやく見られたようだ。
この投稿には「洋服もチェックのリンクコーデで」「どっちがどっちだか」「兄妹？」などと、そっくりな姿に共感する声が集まっている。
