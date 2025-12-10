サッカー・英プレミアリーグ

海外サッカー、イングランド1部プレミアリーグのクリスタルパレスは現地時間7日、敵地でフラムに2-1で勝利した。日本代表MF鎌田大地もフル出場し勝利に貢献。観戦に訪れていた日本の大物俳優にファンは騒然としている。

夜のスタジアムが華やかにライトアップされる中、観客席にいたのは俳優の西島秀俊だった。黒のコートに身を包み、ピッチの方を指さしながら、笑みを見せている。背景には満員の観客と緑のピッチ。異国の地で日本人選手が躍動する舞台を、観戦したようだ。

西島は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。「サッカー観に行きました。Thank you my friends! 鎌田選手良かった！」と文言を添えた投稿には、ファンから驚きと羨望の声が上がっている。

「うわわわわ！！ 推しが推しの試合観に行ってる。頭バグる」

「西島さんも、鎌田選手も最高」

「素敵な笑顔に癒やされます」

「わぁープレミアいいですね」

「同じ空間を共有できて幸いです！！ しかもクリスタルパレス勝ちましたし」

「すごくピッチに近いですね」

「プレミア観に行ったんですね！ 羨ましいです！」

クリスタルパレスは15節を終えて4位。鎌田は今季、13試合にスタメン出場し好調のチームを支えている。



