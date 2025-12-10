アナ・デ・アルマス、鍛え上げた腹筋をちらり F1アブダビGPに来場
映画『バレリーナ：The World of John Wick』や、ロン・ハワード監督最新作『エデン 〜楽園の果て〜』に出演するアナ・デ・アルマスが、F1最終戦となるアブダビGPに来場。決勝のチェッカーフラッグを振る大役を任され、その様子がF1の公式インスタグラムで紹介された。
【写真】美しすぎる！ F1観戦に訪れたアナ・デ・アルマス（7枚）
アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビにあるヤス・マリーナ・サーキットにて開催されたF1アブダビグランプリ。最終日となった現地時間12月7日に特別ゲストとして登場したアナは、白いブラトップにレザージャケットを羽織り、黒のパンツとスティレットヒールのブーツをコーデ。鍛え上げた腹筋を誇らし気にちらりと見せつつ、クールな装いを見せた。
アナはこの日、最終戦のチェッカーフラッグを振る大役を務めたほか、レースの前には、7度世界チャンピオンに輝いたスタードライバーで、ブラッド・ピット主演映画『F1（R）／エフワン』の製作も務めたルイス・ハミルトンから、フェラーリのガレージのスペシャルツアーを贈られたそう。
フェラーリの公式X（旧ツイッター）は「ガレージへようこそ、アナ！」とコメントし、ルイスとアナが楽しそうに会話する姿や、マシンについて専門的な説明を受ける様子などをシェアしている。
引用：「F1」インスタグラム（＠f1）
「スクーデリア・フェラーリ」X（＠ScuderiaFerrari）
