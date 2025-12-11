今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。長いシーズンを送る中で、名門復活の背景には選手たちの様々な「気づき」「自覚」があった。

＊ ＊ ＊

松村優太は、エウベルのプレーにヒントを得た。「ドリブルの時に、ずっと顔が上がっている。あれは（受け手の）味方が動きやすい」

今夏に加入したアタッカーはライバルでもあるが、同じドリブラーとして通じ合うものもあった。「ボールの持ち方は（自分の）課題なので」と、自らエウベルに歩み寄り、心得と技法を尋ねた。終盤戦で躍動した松村のドリブル中の顔は、上がっていた。

＊ ＊ ＊

田川亨介は吹っ切れた。序盤戦は、途中出場でブレーキとなることが多かった。ベンチからの要求に応えようとするあまり、頭がいっぱいいっぱいになっていた。首脳陣と対話を重ねた末、たどり着いた結論は「感覚でいく」だった。

「考えすぎていた。言い方があってるかわからないけど、感覚でいく」。国立競技場での川崎戦、味の素スタジアムでのＦＣ東京戦、いずれも途中出場から自らのゴールで、勝ち点１の試合を３にした。

＊ ＊ ＊

「三竿」のマグネットが、左側に置かれていた。ダブルボランチの右側を本職としていた三竿だが、ある日の夏場の練習で、自分のマグネットが左側にあった。

特に説明があったわけではないというが「感触がよかったのでそこからずっと左です。右足で受けやすいというのもあるので」。左に“新境地”があった。小さな小さなコンバートだが、強みを発揮する試合が増えていった。

＊ ＊ ＊

舩橋佑は“常連”だった。鬼木監督は、試合明けに行われる反省ミーティングで、自作の１２〜１５分ほどの映像を準備する。「この選択はよかった」「ここはこうするべきだった」など、約束事や意識付けをチームで共有する。

舩橋は、改善を求めるシーンの映像で登場することが多かったと明かす。しかしそれも、日の当たらない期間を乗り越えて、今季から主力の一員になったからこそ。背筋が伸びる感覚があった。「自分が１番わかっていることなので。当たり前のこととして、自分がやりたいプレーばかり」。厳しい要求も力に変えた。（岡島 智哉）