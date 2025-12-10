『スター・ウォーズ』制作秘話が満載！ルーカスフィルムの軌跡を辿る『ライト＆マジック』

全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。映画やドラマ、アニメーション作品など、ジョージ・ルーカスが生んだ銀河は未だ広がり続けている。そんな「スター・ウォーズ」シリーズの全9エピソードはもちろん、その壮大なサーガから繋がる数々の物語を描くアニメーション作品やオリジナルドラマシリーズが、ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）にて配信中。

世界中で愛される「スター・ウォーズ」シリーズや「インディー・ジョーンズ」シリーズなどを生んだルーカスフィルムは、「スター・ウォーズ」の生みの親ジョージ・ルーカスによって、今から54年前の1971年12月10日にカリフォルニア州のサンラファエルで設立された。かつてルーカスが語った「夢はとても大切です。思い描かなければ実現できません」という言葉どおり、映画の特殊撮影や視覚効果、音響、アニメーション、ゲームなど多岐にわたってその“夢”を叶えるべく、最先端の映像技術を駆使して特殊効果を生み出すインダストリアル・ライト＆マジック（ILM）、独立して現在のピクサー・アニメーション・スタジオとなったコンピューター・アニメーションCG部門など様々な分野に特化した部門を多数立ち上げ、ルーカスフィルムは今や世界を牽引する存在として知られている。

彼らの最新作には7年ぶりに映画館で公開される全世界待望のSW新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（来年5月22日（金）映画館にて日米同時公開）が控えているが、そんなルーカスフィルムの設立記念日にちなみ、彼らの原点とも言うべき『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の制作秘話が満載の、ルーカスフィルムの軌跡を辿るドキュメンタリーシリーズ『ライト＆マジック』を紹介する。

『ライト＆マジック』概要

ルーカスフィルムの歩みを秘蔵映像満載で知ることができるのが、ドキュメンタリーシリーズ『ライト＆マジック』だ。ジョージ・ルーカスはもちろん、盟友スティーブン・スピルバーグやロン・ハワードなども登場し、1977年に公開された「新たなる希望」をはじめとする映画制作の貴重な裏側が映し出されている。

「新たなる希望」はルーカスフィルムが生んだ史上空前のエンターテインメント「スター・ウォーズ」の一作目。舞台ははるか彼方の銀河で、主人公は後に伝説のジェダイとなる青年ルーク・スカイウォーカー。ドロイドR2-D2やC-3PO、“ならず者”で密輸業者のハン・ソロとその相棒チューバッカ、そして師となるジェダイ・マスターのオビ=ワン・ケノービと出会ったルークは、ジェダイの象徴“ライトセーバー”を携えて、帝国を支配するシスの暗黒卿ダース・ベイダーに囚われたレイアを救うため、仲間とともに銀河の運命を巡る冒険を繰り広げる。ダイナミックに動く宇宙船、銀河を彩る個性豊かで全く新しいキャラクターたちなど、映画の概念を覆すような革新的な映像に誰しもが夢中になり、瞬く間に世界中で大ブームに！ そんな傑作を作り上げたルーカスフィルムは一躍その名をあげ、映画業界に革命を起こした存在として知られるようになった。

ルーカスフィルムの手掛けた“映像”は世界中に大きな衝撃を与えたが、その制作の道のりは波乱万丈そのものだったという。ルーカスが「スター・ウォーズ」の脚本を書いていた当時、SF映画はB級扱いで興行収入が低迷。さらに“フォース”に“ジェダイ”、“ドロイド”、未知のクリーチャーなど誰も見たことのない画期的なキャラクターとストーリーだったため、映画会社に持ち込むも誰もルーカスの考える「スター・ウォーズ」の世界を想像できず断られ続ける日々だった。

20世紀FOXのプロデューサーが興味を示しやっと映画制作をこぎつけたものの、予算も時間もノウハウもない。そこでルーカスの思い描く「スター・ウォーズ」の世界観を表現するために集められたのは、キャラクターや宇宙船を描くのが得意なデザイナー、模型造りの達人、背景を描くペインターなど映像制作が好きな熱意に満ちた若者たちだった。それぞれの知恵をしぼり試行錯誤を重ね、朝から晩までほとんど休みなく夢中になって作り上げた映像は、世界中の人々を驚きと興奮の渦に巻き込んだ。そして彼らはその後、ルーカスフィルムの「スター・ウォーズ」や「インディー・ジョーンズ」だけでなく、「パイレーツ・オブ・カリビアン」や「ハリー・ポッター」、「ジュラシック・パーク」、MCUなど、様々な映画に参加しアカデミー賞視覚効果賞を 15回も受賞するILMへと発展していく。そんな彼らの軌跡を映し出した『ライト＆マジック』を見てから映画を観るとまた違った感動が待っているはずなので、是非チェックしてみてほしい。

ルーカスフィルムの制作の裏側を映したドキュメンタリーシリーズは他にも、『オビ=ワン・ケノービ：帰ってきたジェダイ』や『ディズニー・ギャラリー／スター・ウォーズ：マンダロリアン』などがディズニープラスで独占配信されている。映画やオリジナルドラマシリーズの本編を満喫しつつ、その裏側を知ることでより「スター・ウォーズ」の世界を堪能できるにちがいない。各「スター・ウォーズ」シリーズ作品はディズニープラスにて配信中。

