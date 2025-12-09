『スーパーナチュラル』キャスト、トランプ大統領を「悪の怪物」に例える発言が話題に

人気ドラマ『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』に出演したミシャ・コリンズ、キャスリン・ニュートンらキャスト＆スタッフが、12月4日（木）にブラジル・サンパウロで開催されたポップカルチャーの祭典の祭典「CCXP」に登壇し、2006年に始まった同作の20周年を祝った。ここでのミシャの発言が注目を集めているという。The Hollywood Reporterが報じた。

『スーパーナチュラル』ミシャ・コリンズ、テント暮らしだった子供時代を明かす 人気ホラーファンタジードラマ『SUPERNATURAL スー … 『スーパーナチュラル』ミシャ・コリンズ、テント暮らしだった子供時代を明かす

「トランプと戦うのは楽しそう」

サンパウロ・エキスポには多くのファンが詰めかけ、イベントの冒頭では、作品の象徴的なロックナンバーであるカンサスの「Carry on Wayward Son」を観客が一斉に合唱する場面もあった。

カスティエル役で知られるミシャは観客に向けて「アメリカでは、もう誰も僕たちに注目してないんだ。でもここでは、ちょっと時差があるのか、まだ『スーパーナチュラル』を覚えてくれているみたいだね」と冗談めかして挨拶。

さらにミシャは、パネルイベントの終盤、ファンからの質問に答える際に政治的なコメントを交え、大きな話題を呼んだ。シリーズでクレア役を演じたキャスリンが「戦いたいモンスターはドラゴン」と答えた後、ミシャは現在の大統領政権に言及してこう切り返した。

「つまり、どんな“悪の怪物”と戦いたいかってことだよね？」と確認したうえで、「ドナルド・トランプと戦うのは楽しそうだ」と発言した。このコメントに観客は大歓声を上げ、ミシャは続けて「仲間を見つけたみたいだ。ここはMAGA（※）が多くないみたいだね？」と冗談を重ねた。

（※ドナルド・トランプの選挙スローガン「Make America Great Again」。近年はスローガンの枠を超え、トランプ支持者という意味でも使われる）

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』全シーズンは、Huluにて配信中。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.