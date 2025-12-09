Disney+で配信中の第83回ゴールデングローブ賞ノミネート作品一覧

2025年12月8日（現地時間）、映画とTV／配信ドラマに贈られる第83回ゴールデングローブ賞のノミネートが発表され、ディズニー＆ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』や、賞レースの常連『一流シェフのファミリーレストラン』、『マーダーズ・イン・ビルディング』、『アボット エレメンタリー』など、Disney+（ディズニープラス）で配信中の作品が計14ノミネートされた。

授賞式は2026年1月11日

11月12日からディズニープラスで見放題配信開始された、『リメンバー・ミー』のディズニー＆ピクサーが贈る長編アニメーション『星つなぎのエリオ』は、少年の願いが大切な人との“つながり”を結び、運命を変える壮大なファンタジー・アドベンチャー。前回の『インサイド・ヘッド2』、前々回の『マイ・エレメント』に続き、ピクサー・アニメーション・スタジオの長編映画が3年連続でアニメ映画賞にノミネートされた。

「スター・ウォーズ」シリーズ最高傑作とも言われる映画『ローグ・ワン』へと直結する最後の4年間を描いた、ディエゴ・ルナ主演のオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』。重厚なストーリーテリングと緻密な世界観が高く評価され、SFドラマの新たな金字塔としても名高い本作は、前回の同賞に続いてドラマ部門 男優賞にノミネート。

スティーブ・マーティン、マーティン・ショート、セレーナ・ゴメス主演の大人気コメディサスペンス『マーダーズ・イン・ビルディング』も賞レースの常連作品だが、『一流シェフのファミリーレストラン』と同じミュージカル・コメディ部門に属するため、これまでゴールデングローブ賞16度ノミネートされながらいまだ受賞には至っていない。今回、ミュージカル・コメディ部門の作品賞、男優賞（×2）、女優賞にノミネートされたが悲願の初受賞となるか、1月の授賞式に注目が集まる。

ニューヨークの一流レストランで腕を磨いた若き天才シェフ、カーミーを中心に、彼の家族や兄の遺した店で働く“ひと癖ある”スタッフたちの日常と葛藤を描く『一流シェフのファミリーレストラン』。これまでにゴールデングローブ賞で作品賞・男優賞・女優賞（ミュージカル・コメディ部門）など5冠、エミー賞では21冠を獲得し、賞レースを席巻してきた大ヒットシリーズが、今回もミュージカル・コメディ部門の作品賞、男優賞、女優賞の3部門でノミネートを果たした。

余命宣告を受けた主人公モリー（ミシェル・ウィリアムズ）が、「本当にやりたかったこと」を探し求める姿を描くヒューマンドラマ『人生の最期にシたいコト』。米映画評論サイト「Rotten Tomatoes」では批評家スコア100%FRESH（2025年9月時点）を記録するなど、各所で高い評価を獲得している。ウィリアムズにとっては、『フォッシー＆ヴァードン 〜ブロードウェイに輝く生涯〜』以来、5年ぶりとなるテレビ部門での女優賞受賞となるか、期待がかかる。

世界トップの著名人や有名人らが暮らす上流階級の穏やかな住宅街が、衝撃的な殺人事件によって崩壊する様子を描くクライムサスペンス『パラダイス』からは、主演のスターリング・K・ブラウンがドラマ部門・男優賞にノミネート。

『アボット エレメンタリー』は、フィラデルフィアの公立小学校を舞台に、熱心な教師たちや、ちょっと無神経な校長の姿を描く、こちらも賞レース常連のドラマだ。これまでゴールデングローブ賞でミュージカル・コメディ部門の作品賞、女優賞、そして助演女優賞の計3度受賞をしている名作で、今回もミュージカル・コメディ部門の作品賞にノミネートされた。

かつてクオーターバックとして活躍した主人公が、偽名を使って復活を狙う姿を描くスポーツコメディ『チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦』。本作からは主演のグレン・パウエルが、ミュージカル・コメディ部門の男優賞にノミネートされた。前述の候補者と並び、パウエルもゴールデングローブ賞での初受賞を目指す。

2026年1月11日（現地時間）の授賞式を待ちつつ、ディズニープラス配信中のこれらのノミネート作品群を年末年始に是非ご覧いただきたい。

