『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』シーズン3、独占日本初放送

人気の英国ミステリー『ミステリー in パラダイス』のスピンオフ、『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』のシーズン3が、2026年1月18日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となる。

『バーナビー警部』『ブロードチャーチ』キャストも参加

シーズン15リリースが控える長寿ドラマ『ミステリー in パラダイス』より誕生したスピンオフ第1弾の、2025年3月に英BBCで放送された最新シーズンが登場！ デヴォン海岸で暮らすハンフリー・グッドマン警部補と婚約者のマーサは、里親として新たに子どもを迎えることになったが…。シップトン・アボット署のチームが不可解な事故死やストーカー、毒物混入事件、迷信が現実となる事件など様々な難題に挑む。

シーズン3のゲストとして、『セルフリッジ 英国百貨店』のエイミー・モーガン、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのケヴィン・マクナリー、『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』のマシュー・グラヴェル、『バーナビー警部』のジェイソン・ヒューズ、『ホイール・オブ・タイム』のアブダル・サリス、『ラザロ・プロジェクト 時を戻せ、世界を救え！』のキャロライン・クエンティン、『このサイテーな世界の終わり』のスティーヴ・オーラム、『TRUST』のサイラス・カーソンなどが出演する。

コーンウォール州とデヴォン州の州境を流れるテーマー川で、転落した車の中からナイアル・パーマーの遺体が発見された。車で去っていくナイアルを見たという恋人ドナランの証言と毒物検査の結果から、ナイアルの飲酒運転による事故で死因は溺死と断定された。しかしハンフリーは、事故前にナイアルが取った彼らしからぬ行動に疑問を抱き、エスターとともにドナランの聴取を行うことに。一方マーサは、カフェの新店舗の開店準備に追われていたが、そこに突然かつての婚約者アーチーが現れる。さらには、ハンフリーとマーサの元に、ハンナから里親の依頼が舞い込み…。

『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』シーズン3（全6話）は、2026年1月18日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。

