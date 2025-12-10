“容疑者”クリス・プラットがAI裁判官に追い込まれる！ 『MERCY／マーシー AI裁判』予告＆ポスター解禁
クリス・プラットが主演を務める映画『MERCY／マーシー AI裁判』（2026年1月23日公開）より、クリス演じる刑事がAI裁判官（レベッカ・ファーガソン）に追い込まれる緊迫の最新予告、ポスターが解禁された。
【動画】AI裁判の全容が徐々に明らかに！『MERCY／マーシー AI裁判』予告
本作は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュラシック・ワールド』シリーズのクリス・プラットが主演を務めるアクションスリラー。
凶悪犯罪が激増し、治安維持のため司法までもAIが担うようになった近未来。敏腕刑事レイヴンは目を覚ますと、妻殺しの容疑で＜マーシー裁判所＞に拘束されていた。冤罪を訴える彼だったが、事件前の記憶は断片的にしか残っていない。
無実を証明するには、AIが支配する世界中のデータベースから証拠を集め、さらにAI裁判官が算出する“有罪率”を規定値以下まで下げなければならない。無罪証明までの＜制限時間は90分＞。さもなくば＜即処刑＞――。
今、私たちの想像をはるかに超える速度で進化を続けるAI。本作は、情報が怒涛のようにあふれる社会の中で、データやコンテンツの真偽が曖昧になりつつある現代に警鐘を鳴らす、挑戦的なテーマを描く。
AI裁判にかけられる容疑者・レイヴン刑事を演じるのは、大人気ハリウッド俳優のクリス・プラット。彼に対峙する“AI裁判官”という、映画史上前例のない役柄に挑むのはレベッカ・ファーガソン。
監督を務めるのは、サンダンス映画祭で観客賞を受賞した映画『search／サーチ』の仕掛け人として知られるティムール・ベクマンベトフ。さらに、“原爆の父”と呼ばれる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの人生を描き、賛否を巻き起こしたアカデミー賞（R）作品賞受賞の大ヒット作『オッペンハイマー』で知られるチャールズ・ローヴェンがプロデューサーを務める。
今回解禁された最新予告では、敏腕刑事として名を馳せるレイヴン刑事（クリス・プラット）が、“マーシー裁判所”を設立した背景が明らかに。凶悪犯罪の増加により、かつてバディを組んでいた同僚警官が捜査中に殉職。しかも彼を死に追いやった犯人は裁判によって無罪放免となったという苦い過去が、より厳格なAI裁判の制定へとレイヴンを駆り立てたようだ。
しかしある日、目が覚めるとそのマーシー裁判所に自らが拘束されており、AI裁判官マドックス（レベッカ・ファーガソン）と対峙することになる。無実の証拠を探そうと奮闘する中、闇深い事実までもが暴かれ、レイヴン自身の善悪も曖昧になっていく…。本編での手に汗握る展開、近未来の都市を舞台に展開される迫力のアクションスタントにも期待が高まる、スリリングな予告となっている。
ポスターには、「近未来、人類は――AIに裁かれる。」というコピーと共に、被告人席に縛り付けられたレイヴン刑事と、鋭い視線を向けながら立ちはだかるAI裁判官こと“マドックス”の姿が。周囲ではビル群が爆破され、空飛ぶバイクや緊急ヘリが飛び交うなど、緊迫感に満ちあふれたビジュアルとなっている。
映画『MERCY／マーシー AI裁判』は、2026年1月23日より日米同時公開。
