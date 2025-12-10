TVアニメ『メダリスト』第2期、新ビジュアル＆PV第1弾公開 OP主題歌はHANA「Cold Night」に決定
テレビアニメ『メダリスト』第2期（テレビ朝日系／毎週土曜日1時30分）が、2026年1月24日より放送されることが決定した。あわせて新ビジュアルとPV第1弾が公開され、オープニング主題歌がHANA「Cold Night」に決定した。
【動画】HANAのOP主題歌「Cold Night」も流れる『メダリスト』第2期PV
原作は、「次にくるマンガ大賞 2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、「第48回講談社漫画賞」にて総合部門等数々の賞を受賞している話題作。フィギュアスケート振り付け協力として、元オリンピック選手の鈴木明子をはじめ、豪華アスリートたちが参加している。
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。栄光の“メダリスト”を目指すいのりは、名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──。
第1期でも主題歌が大きな話題となった本作だが、第2期のオープニング主題歌は、今もっとも勢いのあるガールズグループ・HANAに決定した。HANAは、ちゃんみながプロデュースしたオーディション「No No Girls」から誕生したグループで、初のアニメタイアップとなる「Cold Night」は、プロデューサーであるちゃんみなが作曲・作詞を担当。夢に向かって努力する人々に寄り添い、背中を押す応援ソングに仕上がっている。
今回、本作の世界観にあわせて撮り下ろしたメダリスト×HANAのスペシャルコラボビジュアルも公開された。主題歌情報の発表を記念し、HANAのサイン入りスケートリンク風ボードが当たるプレゼントキャンペーンもアニメ公式Xにて実施される。
HANAは「こんにちは。この度アニメ『メダリスト』のオープニング主題歌を担当します、HANAです。『Cold Night』は成長しながら、夢に向かって挑戦していく頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。私たちの音楽が1人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！」とコメントを寄せた。
また、本作の特別号外が、12月9日19時より、東京の渋谷・新宿・池袋、愛知の名古屋の計4地域で配布される。特別号外には、メダリスト×HANAのスペシャルビジュアルや、新キャラクター情報、先行上映会の概要などを掲載。裏面には、今回公開された主人公・結束いのりと新キャラクターたちが描かれた“中部ブロック大会”ビジュアルが掲載される。
あわせて、新ビジュアルとなる“中部ブロック大会ビジュアル”も公開。今回は、第2期で戦いの舞台となる中部ブロック大会に登場する10名の新キャストと、新キャラクタービジュアルが解禁された。八木夕凪を阿部菜摘子、申川りんなを伊藤舞音、炉場愛花を長縄まりあ、牛川四葉を田中美海、離洲くるみを遠野ひかる、穴熊咲希奈を田中貴子、庭取さなを夏吉ゆうこ、岡崎いるかを山村響、鯱城理依奈を藍原ことみ、栗尾根茉莉花を茅野愛衣が務める。キャスト陣からの意気込みコメントも到着している。
さらに、第2期では、フィギュアスケート振り付け協力として第1期に続き参加している鈴木明子に加え、プロスケーターの本郷理華がモーションキャプチャー撮影に参加する。
本郷は「今回初めてモーションキャプチャーに参加させていただきました。自分が滑って、ジャンプを跳んだ後にすぐアニメのキャラクターが自分が跳んだら、すぐ画面の中のキャラクターが自分と同じ動きをしていて、とても面白かったです。このような形でアニメの制作に携われると思っていなかったのでとても嬉しいですし、アニメを見る楽しみのほかに、自分のジャンプはどれだろう？と探す楽しみも増えました！ すごく贅沢な体験をさせていただき感謝です。アニメのストーリーもどんどん進むにつれて、より高難度の技が出てきたり、テレビで見ているような技が出てくると思うのでより楽しめるのかなと思います。アニメを見るのが楽しみです！ 私もいのりちゃんたちに差をつけられないように練習を頑張ろうと思います！」と意気込みを語った。
そして、アニメ放送に先駆け、本作第2話までの先行上映と豪華キャストが登壇する舞台挨拶が、2026年1月17日に丸の内ピカデリーにて開催されることが決定した。全国劇場での同時中継も実施される。HANAが歌うアニメオープニング映像や、まだ情報が明らかになっていないエンディングアーティストが歌うエンディング映像もひと足先に観ることができる機会となる。
アニメ『メダリスト』第2期は、テレビ朝日系にて2026年1月24日より毎週土曜日1時30分放送。CSテレ朝チャンネル1にて同年1月25日より毎週日曜21時、BS朝日にて同年1月25日より毎週日曜23時30分放送。
※新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■阿部菜摘子
『メダリスト』の世界に、まさか自分が携わることができるなんて、夢のような気持ちです。夕凪は私自身大好きなキャラクターで、声を担当できること、とてもとても嬉しく、光栄です。努力家でひたむきな彼女の姿が、ご覧くださる皆様の心に届くよう、精一杯つとめさせていただきます。よろしくお願いいたします！
■伊藤舞音
はじめまして。申川りんな役の伊藤舞音です。『メダリスト』という作品を見た時。この厳しい世界で常に闘い続ける、ひと握りの輝きを求め氷上を舞ういのりちゃんたちが眩しくてたくさん泣き、それでいて個性的な皆のやり取りにたくさん笑いました。私もそんなひと握りに焦がれ、熱い気持ちと緊張を持ちながらオーディションに臨んだ記憶が未だ鮮明に残っています。私が演じさせていただく申川りんなちゃんは、泣いたり緊張したりしながらも、しっかり1番滑走で観客を魅せられる強いメンタルを持った女の子です！ そんな表情、感情豊かな彼女を精一杯演じさせていただきますのでよろしくお願いします！ 第2期でいのりちゃんたちが出会うみんなやりんなちゃんを見られる日が待ち遠しいです。放送をお楽しみに!!!
■長縄まりあ
愛花ちゃんに決まったと聞いたときは嬉しいと同時に、とても厳しいスケートの世界で頑張る1人の少女はいったい何を思っているのか、表に見せている表情だけではなく、奥深くまで考えたいと思いました。スケートをしているシーンは、彼女のスケート人生を背負う気持ちで精一杯力強く演じようと気合いを入れました！ 頑張ります！
■田中美海
牛川四葉役を務めます、田中美海です！ 作品のことを知っていたので、出演が決まったときはとても嬉しかったです！ 原作も最新刊まで読ませていただきまして、どんどん成長していくいのりちゃんのカッコよさに惹かれてすぐに作品の虜になりました。四葉はあまり前に出るような子ではないですが、自分なりに心を燃やして頑張って、誰かを思って涙を流せる心優しい子です。第2期では、よりライバルが増えて観ているこっちまで緊張するシーンの連続です！ 放送をどうぞお楽しみに！
■遠野ひかる
原作を読んでいる時から、キャラクター1人1人のドラマに触れる度、目頭が熱くなる作品でした。アニメ第1期でさらに加速したこの作品に携われることを、とても嬉しく思います！ 演じさせていただくくるみちゃんは、諦めない強さと、立ち上がる勇気を教えてくれる選手です。リンクに立つ誰もが叶えたい夢に向かって、沢山の思いを背負って滑る一度きりの大舞台を、ぜひ一緒に見届けていただけたら幸いです！
■田中貴子
初めて原作を読んだ時、衝撃が走りました。キャラクターたちの心臓の鼓動が直に伝わりリンクの匂いや冷たさ、痛み、様々な描写をリアルに体感したような錯覚に陥りました。アニメも一ファンとして観ていた中、穴熊咲希奈ちゃんの声を務めさせて頂けるご縁に歓喜しました。新しく登場する子たちもみんな個性豊かで才能溢れる子たちばかりなので、ぜひみんなを応援して頂けると嬉しいです！
■夏吉ゆうこ
まさか双子を2人とも演じることになるとは…！ 性格は全然違いますが、氷の上に全てを賭ける情熱、儚さを、庭取姉妹のおかげで2倍、味わうことができて幸せな時間でした。オンエアでも少女たちの勇姿を見届けたいと思います…！
■山村響
「夢」という煌びやかな言葉だけでは表しきれない、強くてずっしりとした想いが作品全体から痛いほど伝わってくる物語で、拝読しながら何度も何度も涙しました。キャラクターひとりひとりから息遣いが聞こえてくるような生感があり、その質感に相応しい芝居が出来るようにと丁寧にオーディションに取り組みました。決まった時は心が震えるような嬉しさと、やってやるぞという決意が込み上げてきたのを覚えています。作品を愛して下さっている皆さまにも納得頂けるいるかを演じられるよう、心を燃やして頑張ります。
■藍原ことみ
鯱城理依奈は、本当にかっこいいです。皆が憧れる絶対的存在。そんな彼女をお任せいただき、初めは少しプレッシャーもありましたが、精一杯彼女のかっこよさやカリスマ性を引き出していきたいと思います。理依奈として見るメダリストの世界が今からとても楽しみです。ますます熱くなっていく物語にご期待ください！
■茅野愛衣
出演するにあたって、原作とアニメ第1期を拝見させて頂きました。たくさんの方に愛される理由が、これでもかー！というくらいギュウギュウに詰まっていて…氷が溶けるほど熱い彼女たちのフィギュアスケートへの想いに、心揺さぶられまくってしまいました。彼女たちの煌めきに、皆さまも目が離せないはず！ ぜひご覧くださいませ。
