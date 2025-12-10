リュックと添い寝ごはんが、4thアルバム『生きるは愛』を2026年2月25日にリリース。同アルバムの収録曲より「渇き」が、本日12月10日に配信リリースされた。

アルバム『生きるは愛』は、日々の生活の中で抱く、様々な“愛”の形を表現した約2年ぶり4枚目のオリジナルアルバム。第2フェーズに突入したリュックと添い寝ごはんのアーティストコンセプトを体現した渾身の一枚となっている。

昨年配信リリースした「ネットルーザー」「タイムマシン」、今年1月配信の「灯火」（カンテレ×FODドラマ『未恋～かくれぼっちたち～』主題歌）、7月に配信リリースされた「恋煩い」のほか、新曲6曲を含む全12曲収録。恋愛における愛情表現から、人間愛、人生愛、音楽愛といった、今の自分たちや未来永劫大切にしたい愛すべき人や場所、人生観をアルバム全体のテーマとしながら、縦横無尽な音楽的探究心によって生み出された色とりどりのポップな楽曲たちを詰め込んだ作品に仕上がっている。

1月18日までに対象チェーン店にて予約すると、未作品化となるアコースティックバージョンの音源が収録された早期予約特典“未作品化音源CD『つまみ食い』”をプレゼント。また、対象チェーン別特典として、表面はメンバー撮り下ろし写真、裏面は印字のメンバー手書きメッセージが入ったカード『生活のしるしカード』（絵柄4種）がプレゼントされる。対象店の詳細などはオフィシャルサイトへ。

先行配信された「渇き」は、脈のない恋に狂おしく執着する主人公の、狂おしいほど好きなのに“何も知らないまま”の恋を描いたラブソング。情熱的な恋の衝動と叶わぬ恋の儚さの狭間を浮遊する、人間的泥臭さが滲み出たロックチューンに仕上がっている。前作「敵いませんかね」に続き、サウンドプロデューサーとして野間康介が参加。アルバムの中では、“情熱の愛”を表現する重要な役割の楽曲となる。

同楽曲のMVは、監督を花田健吾が務め、俳優の齋藤礼が出演。歌詞に登場する新宿や駅を舞台に、情熱的な恋の衝動や心の渇きを体現する映像に仕上がっている。

また、アルバムを携えたワンマンライブ『リュックと添い寝ごはん New Album release Live「生きるは愛」』を2026年4月29日にZepp Shinjukuにて開催。現在ファンクラブ会員限定最速先行受付が開始されている。

あわせて公開された新アーティスト写真はマスダレンゾが撮り下ろしたものとなっており、アルバムタイトルかつバンドのコンセプトでもある『生きるは愛』を体現した、生きる、愛、幸福の象徴色である赤色の線で描かれた赤い糸をデザイン。自分たちが愛すものとの繋がりを表現する写真となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）