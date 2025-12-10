讃岐、高松大DF辻岡招真の来季加入内定を発表「プロとしての自覚と責任を」
カマタマーレ讃岐は10日、高松大DF辻岡招真の来季加入内定を発表した。
クラブは特長を「守備的なポジションをマルチでこなせる、ポリバレントな選手」と紹介。辻岡はクラブを通じ、「高松大学から加入することになりました辻岡招真です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをこのクラブでスタートできることを嬉しく思います。これからは、プロとしての自覚と責任を持ち、1日でも早く、カマタマーレ讃岐の勝利に貢献できるよう、日々謙虚に努力します。カマタマーレ讃岐に関わるすべての皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF辻岡招真
(つじおか・しょうま)
■生年月日
2004年3月5日
■出身地
香川県高松市
■身長/体重
176cm/70kg
■経歴
MFC高松Jr.ユース-尽誠学園高ー高松大
クラブは特長を「守備的なポジションをマルチでこなせる、ポリバレントな選手」と紹介。辻岡はクラブを通じ、「高松大学から加入することになりました辻岡招真です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをこのクラブでスタートできることを嬉しく思います。これからは、プロとしての自覚と責任を持ち、1日でも早く、カマタマーレ讃岐の勝利に貢献できるよう、日々謙虚に努力します。カマタマーレ讃岐に関わるすべての皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF辻岡招真
(つじおか・しょうま)
■生年月日
2004年3月5日
■出身地
香川県高松市
■身長/体重
176cm/70kg
■経歴
MFC高松Jr.ユース-尽誠学園高ー高松大