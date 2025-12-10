星野源が自身のInstagramを更新し、松重豊との2ショットを披露した。

■星野源がプライベートショットで魅せる親友・松重豊との笑顔

【写真】韓国でプライベート旅行を楽しんだ星野源と松重豊

星野は、12月9日放送の『星野源のオールナイトニッポン』のオープニングトークの中で「韓国に行ってきました」と報告した。同番組では、韓国でライブを行った時は観光する時間が全くなかったと話し、「ちょっとした仕事だったんですけど、この仕事の前後に『観光するぞ』ってことで無理矢理スケジュールを押さえまして、なんと7日間行ってきました。楽しかったしおいしかったよ」と嬉しさいっぱいに語った。そして「何を隠そう、私の親友こと、マイメンこと、松重豊さんと行ってきました」と明かした。

本投稿は、「友達と韓国に行ってきたよ」と綴り、松重との2ショットを披露。写真は、茶系のニットにダウンジャケットを着た星野とネイビーのコートにマフラーを巻いてカメラを肩から下げた松重のふたりが並んでいる。体を寄せ合いながら見せている笑顔が印象的だ。

SNSには「おふたりの自然な笑顔嬉しいです」「ふたりともなんて可愛い笑顔」「いい表情をされていてほっこりします」「黄金コンビ」と喜ぶファンの声で溢れていた。

■『オールナイトニッポン』ゲストの仲野太賀との2ショットも公開

さらに、星野は自身のXにて異なる2ショットを公開し、ファンを喜ばせている。『星野源のオールナイトニッポン』にゲスト出演した仲野太賀とのカットだ。

公開された写真は、トレーナーにチノパン姿の星野と、フード付きパーカーを着た仲野との2ショット。こちらもリラックスした雰囲気が漂い、仲の良さが伝わってくる。

こちら2ショットにも「とってもいい写真だな」「おふたりの笑い声と気取らないお話楽しかった」「ずっと見たかったツーショット」と共演を喜ぶ声が集まっている。