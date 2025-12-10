相葉雅紀・木村拓哉・長野博・末澤誠也が黒スーツでキリリと勢ぞろい！「豪華STARTOメンバー」「長野くんと木村くんの並び珍しい」「末澤くん木村先輩との共演おめでとう」
フジテレビ系『相葉◎×部』公式SNSで、相葉雅紀、木村拓哉、長野博（20th Century）、末澤誠也（Aぇ! group）のスーツ姿ショットが公開された。
【写真】相葉雅紀・木村拓哉・長野博・末澤誠也『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』ショット①②
■『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』で共演する4人
煌びやかな紅いカーテンの前で、黒スーツに白いシャツ姿でほほ笑む相葉、黒シャツに紺色スーツでキリッと前を見つめる長野。黒のストライプジャケットのスーツ姿で凛と立つ木村。黒スーツ＆黒シャツ姿で、少し緊張気味に寄り添う末澤。
4人は1月3日に放送される『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』で共演する。
投稿では
「緊張で声が小さくなった長野に、木村からの“声だせ”のツッコミでスタジオが笑いに包まれる一幕も」
「一方、木村が見守る中で挑む末澤は『格好よく決めたい！』と気合十分だがババを引いた瞬間に表情が一変？！」
と内容の一部も明かされている。
コメント欄には
「豪華STARTOメンバー」
「イケメン揃いで眼福」
「末澤くん木村先輩との共演おめでとう」
「長野くんと木村くんの並びも珍しい」
などの声が続々と到着。
なお、別の投稿では相葉と木村が笑顔でコブシをぶつけあうツーショットも公開されている。