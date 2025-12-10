フジテレビ系『相葉◎×部』公式SNSで、相葉雅紀、木村拓哉、長野博（20th Century）、末澤誠也（Aぇ! group）のスーツ姿ショットが公開された。

【写真】相葉雅紀・木村拓哉・長野博・末澤誠也『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』ショット①②

■『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』で共演する4人

煌びやかな紅いカーテンの前で、黒スーツに白いシャツ姿でほほ笑む相葉、黒シャツに紺色スーツでキリッと前を見つめる長野。黒のストライプジャケットのスーツ姿で凛と立つ木村。黒スーツ＆黒シャツ姿で、少し緊張気味に寄り添う末澤。

4人は1月3日に放送される『BABA抜き最弱王決定戦2026新春』で共演する。

投稿では

「緊張で声が小さくなった長野に、木村からの“声だせ”のツッコミでスタジオが笑いに包まれる一幕も」

「一方、木村が見守る中で挑む末澤は『格好よく決めたい！』と気合十分だがババを引いた瞬間に表情が一変？！」

と内容の一部も明かされている。

コメント欄には

「豪華STARTOメンバー」

「イケメン揃いで眼福」

「末澤くん木村先輩との共演おめでとう」

「長野くんと木村くんの並びも珍しい」

などの声が続々と到着。

なお、別の投稿では相葉と木村が笑顔でコブシをぶつけあうツーショットも公開されている。

■木村が喝を入れたという撮影中のエピソードも

■クールな集合ショットとは一転！相葉＆木村の笑顔ショット