WEST.の藤井流星が個人Instagramで、イルミネーションの中を歩いたり振り向いたりする、デート感のある冬の私服ショットをポストした。

【写真＆動画】藤井流星がイルミのなか散歩する冬の私服ショットなど①～③

■夜闇でぼやけた雰囲気もリアルな写真の数々が公開

藤井は「#illumination」「#私服」と添えて7枚の写真をポスト。

キラキラのイルミネーションを背景にしたニット＆マフラー姿の横顔ショットや、振り返るようにカメラを見てほほ笑む姿、後ろ姿や全身ショット、サングラスをかけた姿やカメラをのぞき込むように身をのりだす様子などが収められている。

「#妹の曲使ってみた」のハッシュタグの通り、妹の藤井萩花と藤井夏恋が所属していたE-girlsの楽曲「Mr.Snowman」のBGMにも注目だ。さらに「#どうもスノーマンです」「#いやウエストでした」と曲名に乗っかったボケも披露している。

夜闇でぼやけた雰囲気もリアルな写真の数々に「メロい」「彼氏すぎる」「マフラーがお似合い」「イルミネーションよりまぶしい」とファン絶賛。BGMについても「お兄ちゃんしてる流星くんかわいい」「藤井きょうだい最高」「きょうだい愛感じる」などといった声が続々と到着。

藤井は過去に、萩花と夏恋と撮影した写真や動画を公開しており、その際も「美しすぎるきょうだい」と話題になっていた。

■藤井流星の冬の私服ショット

■3人がピッタリ寄り添う藤井きょうだいムービー

■スタイリッシュすぎる藤井きょうだいショット