ｆｏｎｆｕｎ <2323> [東証Ｓ] が12月10日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1.9億円(非連結)→3億円に55.4％上方修正した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の2026年３月期第２四半期の累計実績と現時点において見込まれる第３四半期及び第４四半期の業績予想に、連結対象となる子会社株式会社マイクロウェーブデジタルの業績予想と、持分法適用会社株式会社M&A DX及び株式会社ソリッド・ネットの持分法による投資損益の見込み額を織り込んだ数値であります。 連結業績予想の営業利益については、個別の営業利益の伸長分に加え、2025年12月１日より連結範囲に加わった株式会社マイクロウェーブデジタルの営業利益が寄与しております。経常利益については、営業利益の伸長分に加え、2025年11月10日付「関連会社の大型受注に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、株式会社M&A DXにおける大型案件成約に伴う持分法による投資利益が寄与しております。親会社株主に帰属する当期純利益については、株式会社マイクロウェーブデジタルの株式のうち2025年９月に取得した部分の段階取得に係る損益も寄与する見込みです。 当社は、「テクノロジーで社会をもっとスマートに。」というミッションのもと、持続的な企業価値の最大化を経営方針に掲げております。2023年９月25日に公表した中期経営計画「プロジェクトフェニックス」では、2026年３月期までに連結売上高20億円、EBITDA４億円、エンジニア100名体制の実現を目標としてまいりましたが、業績目標である連結売上高とEBITDA並びにエンジニア人数を達成できる見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。※本業績予想については、現時点で入手可能な情報及び合理的と考える一定の前提に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等により、予想数値と異なる可能性がございます。

