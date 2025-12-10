神島化学工業 <4026> [東証Ｓ] が12月10日後場(14:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.7％増の11.5億円に伸び、従来の8.4％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の21億円に対する進捗率は55.0％に達し、5年平均の48.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の経常利益は前年同期比28.3％増の9.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の経常利益は前年同期比87.1％増の6.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.3％→9.9％に大幅改善した。



