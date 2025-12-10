＜鎌倉・江の島をめぐる開運はとバスツアー＞

関東屈指の人気観光地・鎌倉や江の島を昼食付でめぐる

約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】

水野真紀

市井紗耶香

斎藤司（トレンディエンジェル）

【今回体験したバスツアー】

＜はとバスツアー＞

鎌倉・江の島遊覧

【訪れた場所】

●鶴岡八幡宮（神奈川県鎌倉市）

開門／6:00〜20:00

・鳩みくじ 200円

・宝物殿 拝観料 200円

●鎌倉・小町通り

［MAISON CACAO鎌倉本店］

営業時間／1F・2F 10:00〜18:00

3F 12:00〜22:00（3Fのみ火曜定休）

カフェ・ブランチ 12:00〜16:00（L.O 15:00）

ディナー 17:00〜22:00（L.O 21:00）

・生チョコパイ フォンダン 540円

［鎌倉だし巻き亭］

営業時間／11:00〜18:00（だしがなくなり次第終了）

定休日：火曜

・いくらだし巻き玉子 500円

［鎌倉まめや］

営業時間／平日10:00〜17:00

土日祝日10:00〜18:00

・カマンベールバジル豆 （65ｇ） 378円

・りんご豆（65ｇ） 432円

・きなこクルミ（65ｇ） 486円

・マヨネーズピー（65ｇ） 270円

・オレンジショコラ 432円

・いちごのショートケーキ豆（65ｇ） 432円

・海老のアヒージョ豆（65ｇ） 324円

［KAMAHAM PLUS＋ 鎌倉小町本店］

営業時間／10:00〜18:00

定休日／水・年末年始（12/31〜1/1）

・KAMAHAM コロッケ ハムクリーム 350円

・熟成布巻きロースハム 600ｇ 6,480円

・KAMAHAMコロッケ ベーコンポテト 350円

・とんとん棒 350円

［嵐湯 鎌倉別邸］

営業時間／11:00〜19:00（L.O.18:00）

・鎌倉ブルー 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円

・雅 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円

・禅 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円

●鎌倉御代川（神奈川県鎌倉市）

営業時間／11:00〜20:30(L.O.20:00）

・葉山牛すきやき御膳 5,500円

●鎌倉大仏殿高徳院（神奈川県鎌倉市）

拝観時間／4月〜9月：8:00〜17:30

10月〜3月：8:00〜17:00

（ご入場は閉門15分前まで）

＜拝観料＞

一般・中、高校生 300円

小学生 150円、幼児 無料

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。

詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞

全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と小倉優子が

今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！

【出演者】

小倉優子

酒井一圭（純烈）

白川裕二郎（純烈）

後上翔太（純烈）

【今回訪れた場所】

■スパジアムジャポン（東京県東久留米市）

[営業時間]

月〜木 9:00〜25:00（最終受付24:20）

金・祝前日 9:00〜26:00（最終受付25:20）

土 8:00〜26:00（最終受付25:20）

日 8:00〜25:00（最終受付24:20）

[料金]※平日

大人（中学生以上） 850円

小学生 350円

幼児 100円

３歳以下 無料

※岩盤浴は、有料(８５０円/大人・小学生/２５０円)になります。

※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「名前に“水”が入っている有名人」

１位 水谷豊

２位 水川あさみ

３位 速水もこみち

４位 温水洋一

５位 水樹奈々

６位 水卜麻美

７位 水野美紀

８位 井上陽水

９位 水野真紀