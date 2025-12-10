＜鎌倉・江の島をめぐる開運はとバスツアー＞
関東屈指の人気観光地・鎌倉や江の島を昼食付でめぐる
約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！

【出演者】
水野真紀
市井紗耶香
斎藤司（トレンディエンジェル）

【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
鎌倉・江の島遊覧 

 【訪れた場所】
●鶴岡八幡宮（神奈川県鎌倉市）
　開門／6:00〜20:00
・鳩みくじ　　　200円
・宝物殿　拝観料　200円

●鎌倉・小町通り
［MAISON CACAO鎌倉本店］
　営業時間／1F・2F 10:00〜18:00
　　　　　3F 12:00〜22:00（3Fのみ火曜定休）
　カフェ・ブランチ　12:00〜16:00（L.O 15:00）
　ディナー　17:00〜22:00（L.O 21:00） 
・生チョコパイ フォンダン　　　540円 
［鎌倉だし巻き亭］
　営業時間／11:00〜18:00（だしがなくなり次第終了）
　定休日：火曜
・いくらだし巻き玉子　　　500円 
［鎌倉まめや］
　営業時間／平日10:00〜17:00
　　　　　　土日祝日10:00〜18:00
・カマンベールバジル豆　（65ｇ）　378円
・りんご豆（65ｇ）　　　　432円
・きなこクルミ（65ｇ）　　　　486円
・マヨネーズピー（65ｇ）　　　　270円
・オレンジショコラ　　　　432円
・いちごのショートケーキ豆（65ｇ）　　　　432円
・海老のアヒージョ豆（65ｇ）　　　324円
［KAMAHAM PLUS＋　鎌倉小町本店］
　営業時間／10:00〜18:00 
　定休日／水・年末年始（12/31〜1/1）
・KAMAHAM コロッケ　ハムクリーム　　　350円
・熟成布巻きロースハム　600ｇ　　6,480円
・KAMAHAMコロッケ　ベーコンポテト　　　　350円
・とんとん棒　　　　350円 
［嵐湯　鎌倉別邸］
　営業時間／11:00〜19:00（L.O.18:00）
・鎌倉ブルー　足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き）　2,750円
・雅　足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き）　2,750円
・禅　足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き）　2,750円

●鎌倉御代川（神奈川県鎌倉市）
営業時間／11:00〜20:30(L.O.20:00）
・葉山牛すきやき御膳　　　5,500円

●鎌倉大仏殿高徳院（神奈川県鎌倉市）
拝観時間／4月〜9月：8:00〜17:30
　　　　　10月〜3月：8:00〜17:00
　　　　　（ご入場は閉門15分前まで） 
＜拝観料＞　
一般・中、高校生　300円
小学生　150円、幼児　無料

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。

＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞
全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と小倉優子が
今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！

【出演者】
小倉優子
酒井一圭（純烈）
白川裕二郎（純烈）
後上翔太（純烈）

【今回訪れた場所】
■スパジアムジャポン（東京県東久留米市）
  [営業時間]
　月〜木　9:00〜25:00（最終受付24:20）
　金・祝前日　9:00〜26:00（最終受付25:20）
　土　8:00〜26:00（最終受付25:20）
　日　8:00〜25:00（最終受付24:20）
[料金]※平日
　大人（中学生以上）　850円
　小学生 　　350円
　幼児 　　100円
　３歳以下 　無料
　※岩盤浴は、有料(８５０円/大人・小学生/２５０円)になります。

＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「名前に“水”が入っている有名人」
１位　水谷豊
２位　水川あさみ
３位　速水もこみち
４位　温水洋一
５位　水樹奈々
６位　水卜麻美
７位　水野美紀
８位　井上陽水
９位　水野真紀