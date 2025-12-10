１２月１０日（水）のヒルナンデス！★開運はとバスツアー！in鎌倉★純烈のスーパー銭湯徹底調査★国民意識調査ビンゴ
＜鎌倉・江の島をめぐる開運はとバスツアー＞
関東屈指の人気観光地・鎌倉や江の島を昼食付でめぐる
約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！
【出演者】
水野真紀
市井紗耶香
斎藤司（トレンディエンジェル）
【今回体験したバスツアー】
＜はとバスツアー＞
鎌倉・江の島遊覧
【訪れた場所】
●鶴岡八幡宮（神奈川県鎌倉市）
開門／6:00〜20:00
・鳩みくじ 200円
・宝物殿 拝観料 200円
●鎌倉・小町通り
［MAISON CACAO鎌倉本店］
営業時間／1F・2F 10:00〜18:00
3F 12:00〜22:00（3Fのみ火曜定休）
カフェ・ブランチ 12:00〜16:00（L.O 15:00）
ディナー 17:00〜22:00（L.O 21:00）
・生チョコパイ フォンダン 540円
［鎌倉だし巻き亭］
営業時間／11:00〜18:00（だしがなくなり次第終了）
定休日：火曜
・いくらだし巻き玉子 500円
［鎌倉まめや］
営業時間／平日10:00〜17:00
土日祝日10:00〜18:00
・カマンベールバジル豆 （65ｇ） 378円
・りんご豆（65ｇ） 432円
・きなこクルミ（65ｇ） 486円
・マヨネーズピー（65ｇ） 270円
・オレンジショコラ 432円
・いちごのショートケーキ豆（65ｇ） 432円
・海老のアヒージョ豆（65ｇ） 324円
［KAMAHAM PLUS＋ 鎌倉小町本店］
営業時間／10:00〜18:00
定休日／水・年末年始（12/31〜1/1）
・KAMAHAM コロッケ ハムクリーム 350円
・熟成布巻きロースハム 600ｇ 6,480円
・KAMAHAMコロッケ ベーコンポテト 350円
・とんとん棒 350円
［嵐湯 鎌倉別邸］
営業時間／11:00〜19:00（L.O.18:00）
・鎌倉ブルー 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円
・雅 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円
・禅 足湯カフェ（選べるドリンクとお茶菓子付き） 2,750円
●鎌倉御代川（神奈川県鎌倉市）
営業時間／11:00〜20:30(L.O.20:00）
・葉山牛すきやき御膳 5,500円
●鎌倉大仏殿高徳院（神奈川県鎌倉市）
拝観時間／4月〜9月：8:00〜17:30
10月〜3月：8:00〜17:00
（ご入場は閉門15分前まで）
＜拝観料＞
一般・中、高校生 300円
小学生 150円、幼児 無料
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
時期によって変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更の場合もあります。
詳細に関する情報は、施設HPをご確認ください。
＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞
全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と小倉優子が
今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！
【出演者】
小倉優子
酒井一圭（純烈）
白川裕二郎（純烈）
後上翔太（純烈）
【今回訪れた場所】
■スパジアムジャポン（東京県東久留米市）
[営業時間]
月〜木 9:00〜25:00（最終受付24:20）
金・祝前日 9:00〜26:00（最終受付25:20）
土 8:00〜26:00（最終受付25:20）
日 8:00〜25:00（最終受付24:20）
[料金]※平日
大人（中学生以上） 850円
小学生 350円
幼児 100円
３歳以下 無料
※岩盤浴は、有料(８５０円/大人・小学生/２５０円)になります。
※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「名前に“水”が入っている有名人」
１位 水谷豊
２位 水川あさみ
３位 速水もこみち
４位 温水洋一
５位 水樹奈々
６位 水卜麻美
７位 水野美紀
８位 井上陽水
９位 水野真紀