本日12月10日（水）よる10時〜最終回を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

最終回に山中柔太朗（M!LK）がゲスト出演！山中は、昨日情報解禁となったばかりの日本テレビ系1月期ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」のW主演を務めるキャラクター・黒崎絢人としてドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に出演。まさに夢のコラボが実現した！

山中は、佐野も所属するボーカルダンスユニットM!LKのメンバー。俳優として数多くのドラマや映画に出演し活躍。現在「悪いのはあなたです」（W主演）（2025年11月〜／読売テレビ）に出演中。そして、日本テレビ系1月期ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜日24時24分〜24時54分放送）のW主演を豊嶋花と共に務める。

M!LKは、今年は「イイじゃん」が大ヒットし、12月30日（火）に放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」で優秀作品賞を受賞。12月31日（水）に放送される「第76回NHK紅白歌合戦」への初出場も決まっている。歌詞の“ビジュイイじゃん”は年末恒例の現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にもノミネート。また佐野は、先月21日（金）、VOGUE JAPANが讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2025」を受賞。まさに快進撃が止まらない！

M!LKのメンバーでは、すでに吉田仁人が「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の本編第6話とHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第1話に出演。その時佐野は「今後もこうなっていったらいいよね。『M!LKの誰かがドラマに出る時はメンバーが出る！』みたいな！」とコメントしているが、最終回でなんと2度目の実現！M!LKメンバーの仲の良さと結束力の強さが窺える。

果たして、山中が出演するのはどんなシーンなのか？撮影ではM!LK共演を象徴する2人のアドリブも!? 今夜放送の最終話をお楽しみに！

■佐野勇斗＆山中柔太朗 コメント

Q.共演しての感想をお聞かせください。

佐野：吉田（吉田仁人、第6話にゲスト出演）よりやりやすかったですね（笑）

山中：吉田さんはどういう感じだったの？

佐野：吉田はメンバーといる時と現場とでは全然違っておとなしかった。昔の仁人みたいですごく恥ずかしくて…ちょっとやりづらかった（笑）柔太朗は特に変わらなかったね。

山中：さすがに緊張しましたよ！でもさっきまで別場所で「黒崎さんの一途な愛がとまらない」の撮影をしていて、移動してこの「ESCAPE」の撮影に入って、この後また「黒崎さん…」の現場に戻るんですけれど、役に入ったままこちらの撮影に来られたからよかったです。

佐野：そうだよね。

山中：「ESCAPE」らしい、車があるシーンで嬉しかったですね！

Q.座長としての佐野さんはどうですか？

山中：めっちゃかっこいいですよ！

佐野：変わらないでしょ？M!LKの時と。

山中：雰囲気作りとか、ちょっと見習おうと思いました。

佐野：してない！何もしてない！（笑）

山中：参考にして、「黒崎さん…」の現場に戻ってからその振る舞いをしようと思いました！

佐野：M!LKの時と変わらないよ！この現場は特に！

山中：ちょっとは変わっているのかなと思っていたので、全然変わらない感じが逆に印象的でした。

佐野：すごくやりやすい現場でやらせてもらっています。

山中：等身大で自分らしい感じがすごくします。素敵な座長が見られたということで、今日はちょっと記念日として入力したいと思います（笑）。

■最終回放送後 Huluオリジナルストーリー第3弾を配信

最終回の放送後に、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の世界がさらに広がる・楽しめるHuluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第3弾（10.5話）を配信！

Huluオリジナルストーリーの魅力は、タイトル「ハチとリンダ」そのままに、桜田演じる“ハチ”と佐野演じる“リンダ”、2人の掛け合い。本編では描かれない、描き切れない2人の“逃走中の日常”を、たっぷりとお届けする。

ドラマの中で描かれなかった“空白の時間”を描くことで、より本編が楽しめる仕掛けに！まるで、“2人の逃走劇の覗き見”をするようなドラマ。第3弾（10.5話）ではいったいどんな2人の掛け合いが描かれるのか？配信をお楽しみに！

▼Huluオリジナルストーリー「ハチとリンダ」第3弾（10.5話）

12月10日（水）ドラマ最終回放送終了後 独占配信開始

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

