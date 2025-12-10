タイガースがカイル・フィネガン投手（34）と2年1900万ドル（約29億円）で契約合意に達したと9日（日本時間10日）、複数の米記者が自身のX（旧ツイッター）に投稿。来季の残留が決定した。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は、メディカルチェックを条件に両者が契約合意したと投稿し「フィネガンはトレード期限直前にタイガースに加入後、好投を続け、複数年契約で復帰する」と記した。

2020年にナショナルズでメジャーデビューしたフィネガンは翌21年から昨季までナ軍で4年連続60試合以上に登板。今夏トレード期限を迎え、タイガースに移籍した。今季は2チームで計56試合に登板し4勝4敗24セーブ、防御率3・47。通算では347試合に登板し、26勝30敗112セーブ、防御率3・55の成績を残している。

米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は今季タ軍で23セーブのウィル・ベストとともに試合終盤で「コンビを組む」と両腕がクローザーを務めるだろうと記した。

この日、ディアス（メッツFA）がドジャースと契約と報道があったが、今オフのFA市場にはスアレス（パドレスFA）やタイラー・ロジャース（メッツFA）などの救援投手が残されている。