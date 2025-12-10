歌手の美川憲一（79）が10日に都内で会見を開き、病気を宣告された際の心境や今後の活動について語った。「洞不全症候群」と国の指定難病「パーキンソン病」を公表してから、初の公の場。現在の病状を明かした上で、病気と戦いながら今後も歌手活動を続ける決意を語った。

美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン病」であることを公表した。9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。事務所によると、術後の経過は順調だったが、リハビリ中に違和感を覚え精密検査を受けたところ、パーキンソン病であることが判明した。

茶色のパーカー姿で登場した美川。「先日、公表いたしました通り、パーキンソン病と診断されました。パーキンソン病は、現代医学では治らない病気です。それでも、薬と日々のリハビリを行って、今後もしぶとくコンサートを行ってまいります」と決意を語った。

会見の開催に至った経緯について「私と同じパーキンソン病、難病、またそれ以外のご病気と闘っている方たち、そして、サポートされていらっしゃるご家族の方々へ、私の活動を通して少しでも勇気づけられたらと思い、この場を設けさせていただきました」と説明した。

5年くらい前にめまいなどの異変を感じたという。「今年の8月、ロサンゼルスに行った時に倒れた。心臓が洞不全症候群だって分かってその関係でふらついていたりした」と明かし、「ここにペースメーカが入っています」と胸の傷跡を見せた。病気が分かった時の心境を「ショックでした。病気したことがないですから」と吐露。仕事のキャンセルについて「切ないですね」と話した。

現在の病状について「ずーっと立っているとふらついたりする。ちょっとつらい。（つらいことを）見せないようにすることも大変ですから」と説明。体重は約70キロから約62キロに減少したという。回復具合は「60％ぐらい」とした。リハビリのためにストレッチをしているといい、「足が細くなっちゃて、筋肉をつけるのは大変」と話した。

今月14日のモノマネタレントのコロッケとのディナーショーで復帰予定。「14日のコンサートはコロッケに助けてもらいながらやっていこうと思います。普通通りにやります。ディナーショーは楽しみ。感動する歌もありますから、涙する人もたくさんいると思いますので、喜んでいただけるようなステ−ジにしたい」と意気込んだ。

ファンからの励ましの声に「100歳まで歌えるかしらと弱気になりました。励ましてくれる方がたくさんいますから励みになります」と感謝した。報道陣に向けて「こうやってたくさんの皆さんに来ていただいて本当にありがとうございました。また来てね」と笑顔を見せた美川。退場の際には何度も振り返りながら手を振った。

復帰を前に開かれた会見。ファン、関係者に自分の口から現在の状況や今後の活動について説明したいという美川の希望だったという。