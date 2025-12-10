ÈþÀî·û°ì¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö¾¡¡×¡¡ÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦·è°Õ¤â¡Ö»à¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é°ä¸À¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀè·î13Æü¤Ë¹ñ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£9·î¤Ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁõÃå¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂµ¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅÇÏª¡£¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Õ¤é¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤é¤¤¡£¡Ê¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ò¡Ë¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÂ¤ÈÀï¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç¡Ö¾¡¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ä¸À¤Ï½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢»à¤ÏÉ¬¤ºË¬¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é°ä¸À¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ã¡£»ä1¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤¢¤ÎÊõÀÐ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¤¿¡£