¡¡¿´Çï¿ô¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤Î¤¿¤á¿´Â¡¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¡£10Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÈþÀî·û°ì¡Ê²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤âËÜÆü¤Ï¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¿´Â¡¤Î¡£¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Ìµ»ö¤Ë¤½¤ì¤â½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ìó1¥«·îÈ¾Æþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç60Ç¯´Ö¡¢1²ó¤âµÙ¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¹üÀÞ¤·¤Æ¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£º£²ó¤Ï¿´Â¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤º¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤·¤Ö¤È¤¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈþÀî·û°ì¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÉÂµ¤¤ÎÊý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¤´ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¿¤Á¡£ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ñ¸«¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤·¤Ö¤È¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¡£¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£Êâ¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Êâ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
