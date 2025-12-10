歌手の美川憲一（79）が10日、都内で会見を開き、国の指定難病「パーキンソン病」の病状について語った。

美川はオフィシャルサイトを通じて先月13日に「パーキンソン病」であることを公表した。9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。事務所によると、術後の経過は順調だったが、リハビリ中に違和感を覚え精密検査を受けたところ、パーキンソン病であることが判明した。

茶色のパーカー姿で登場した美川。「先日、公表いたしました通り、パーキンソン病と診断されました。パーキンソン病は、現代医学では治らない病気です。それでも、薬と日々のリハビリを行って、今後もしぶとくコンサートを行ってまいります」と決意を語った。

病気が分かった時の心境を「ショックでした。病気したことがないですから」と吐露。パーキンソン病の治療方法について、「パーキンソン病の場合は良い薬が出ているのでそれを飲むぐらい。リハビリをすることが大事」と明かした。

現在の病状について「ずーっと立っているとふらついたりする。ちょっとつらい。（つらいことを）見せないようにすることも大変ですから」と説明。体重は約70キロから約62キロに減少したという。回復具合は「60％ぐらい」とした。リハビリのためにストレッチをしているといい、「足が細くなっちゃて、筋肉をつけるのは大変」と話した。

洞不全症候群とパーキンソン病の関係については、「全くない。両方同時にきちゃったから大変だった」とした。

同じ病気と戦っている人たちに、「もう全国には、私のように病気で戦ってる方いっぱいいると思いますけど、絶対に負けないで！。しぶとく、しぶとく頑張ることです。皆さん、本当にしっかりね、頑張ってください。頼んだわよ」と力強いエールを送った。

パーキンソン病は、脳内のドーパミン神経細胞の減少によって、手足の震え、筋肉のこわばり、動作緩慢などが起こる病気。運動症状のほかに、便秘や嗅覚の低下などの症状がある。進行すると、認知症や幻覚を引き起こす場合がある。根本的な治療方法は確立されていない。