【一部ファンは不快感も】やす子に「デビューできない」イジり受けた“人気アイドル”にエール集まる…下積み12年も“芸人顔負け”スキル

12月8日、バラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）が放送された。お笑い芸人のやす子がゲスト出演したが、“人気アイドル”への発言がSNSをざわつかせている。

問題となったのは、STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアの5人組グループ「KEY TO LIT（キテレツ、以下同）」の猪狩蒼弥とのやりとりだ。

「さまざまなクイズが繰り広げられるなか、東京ディズニーランドで開演当初からある乗り物について出題されました。ディズニー好きな猪狩さんが自身の分析をもとに回答したものの、不正解でした。この結果を受けて、やす子さんが『猪狩くん、だからデビューできないんだよ』とツッコミを入れたのです。

スタジオは笑いに包まれましたが、猪狩さんは2013年に旧ジャニーズ事務所に入所して以来、CDデビューを目標に努力していることもあり、一部のキテレツファンから“きつすぎるイジり”と不快感を持たれてしまったのです」（スポーツ紙記者）

実際、放送後のXでは、

《猪狩くんさすがに可哀想だな》

と、心配する声が聞かれていた。しかし、一方で

《猪狩、絶対デビューしような》

《TVよく出てるし、声も通ってて、歌番組出るの楽しみにしてるね、ガンバ》

など、熱いエールも見受けられる。

猪狩は、2015年にローラースケートを得意とするユニット「HiHi Jets」のメンバーに選ばれた。ただ、大きな変化に見舞われることになった。

「ジュニア内でも高い人気を誇り、次期デビュー候補と期待されましたが、2025年2月にHiHi Jets、美 少年、7MEN侍のグループメンバーが再編され、猪狩さんは新たにキテレツのメンバーとして活動するようになったのです。もともと、猪狩さんは高いダンスのスキルを持っていることもあり、デビューを熱望するファンも多いのです」（芸能記者）

ジュニアとしての下積み期間は12年にも及ぶ。ただ、環境が変化しながらも、猪狩は活躍の幅を広げている。

「2023年から朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）の流行ニュースを紹介するコーナー『キテルネ！』のリポーターを務め、幅広い層に認知されました。2026年1月にNetflixで配信される木村拓哉さんの主演映画『教場 Reunion』に出演することも決まっています。バラエティ番組でも、芸人顔負けのトーク力と独特のワードセンスで重宝されていますし、デビューしたタレントと遜色ない活躍を見せています」（同前）

2026年、“キテレツ旋風”を巻き起こせるか。