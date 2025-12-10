ACLE町田―蔚山HD

サッカーのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）は9日、リーグステージ第6節が行われ、J1町田はホームで蔚山HD（韓国）を3-1で破った。古巣対戦となった町田の韓国人FWが見せたゴールセレブレーションには、日本人ファンからも「思わずもらい泣きした」「プロの仕事」などの声が上がっている。

2点リードして迎えた後半開始直後。町田の長身FWオ・セフンは、右サイドを突破したMF増山朝陽からのクロスを頭で叩き込んだ。今季ACLEでは2点目となるゴールだが、オは喜びを表現せず、うっすらと涙を浮かべながら、感慨深い表情で立ち尽くした。仲間からの祝福にも軽く微笑みながら頷き返すだけだった。

2018年に高卒で蔚山に入団したオは、兵役やレンタル移籍を経ながらも21年まで同クラブに在籍。22年から活躍の場をJリーグに移したものの、いわば自分を育ててくれた存在だった。

古巣へのリスペクトが溢れたゴール後の様子を、中継したDAZNの公式Xが「表情がすべてを物語る ゴール後はノーセレブレーション オ・セフン 古巣・蔚山から感涙のゴール」として動画で投稿。日本人ファンからも反響が集まっている。

「古巣に決めてノーセレブレーションで涙流すって、中途半端な感謝ではできない」

「本当にいろいろあるんだろうなぁ。本人にしかわからない想いが」

「とても深いところで感情が交錯しているようでぐっとくる」

「この表情忘れない 何度見ても涙出るシーン」

「退団時の状況次第なのかもだけど、古巣相手のゴールでこれできる選手好き」

「セフンの涙に思わずもらい泣きした」

「本当に蔚山のコト好きなんだろうなそれでも、得点する。プロの仕事」

快勝の町田はリーグステージでの勝ち点を11まで伸ばし、東地区2位に浮上している。



（THE ANSWER編集部）