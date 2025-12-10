◆プロボクシング ▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦 王者・川浦龍生―同級９位・韓亮昊（２０２６年２月１０日、東京・後楽園ホール）

プロボクシングの三迫ジムは１０日、来年２月１０日に東京・後楽園ホールで開催される「ダイヤモンドグローブ」の対戦カードを発表した。

メインイベントのＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ１０回戦では、王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝が同級９位・韓亮昊（２８）＝六島＝との３度目の防衛戦に臨む。

川浦は昨年８月に同王座を獲得。前戦は今年８月に白石聖（志成）を３―０の判定で下し２度目の防衛に成功した。世界ランクはＷＢＡ３位、ＩＢＦ７位、ＷＢＯ２位につけている。

戦績は川浦が１４勝（９ＫＯ）２敗、韓が５戦全勝（３ＫＯ）。

セミファイナルのＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦では、王者・長尾朋範（３０）＝Ｆ⾚⽻＝が同級１位・富岡浩介（２３）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝との２度目の防衛戦に臨む。

戦績は長尾が１１勝（６ＫＯ）２敗２分け、富岡が１０勝（８ＫＯ）４敗。

また⽇本女子ミニマム級王座決定戦では、同級２位・前原香那枝（３６）＝三迫＝が守隨あゆみ（３１）＝チーム１０カウント＝と王座を争う。

戦績は前原が４勝４敗２分け、守随が４勝（１ＫＯ９）１敗。

ほか、前座カード数組が予定されている。