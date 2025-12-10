ブロガーのいくらさんの漫画「保育士の先生に救われた言葉」がインスタグラムで1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

保育園でお迎えのとき、2歳になる次男が「今日できるようになったこと」を先生が教えてくれました。言葉がなかなか出ない次男の発達について、区役所から追加健診を案内されていることを母が話すと、先生が…という内容で、読者からは「なんてすてきな保育士さんなの」「可能性のかたまりですよね！」などの声が上がっています。

育児に悩むお母さんへ、先生のひと言が勇気をくれる

いくらさんは、インスタグラムやブログ「今日もおにぎり日和」などで作品を発表しています。いくらさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「保育士の先生に救われた言葉」を描いたきっかけを教えてください。

いくらさん「先生からいただいた言葉は、私自身とても救われましたし、ハッとするような、大切なことに気付かされる言葉でした。『伸び代しかない』という言葉は、息子だけでなくどのお子さんにも、発達の早い・遅い関係なく共通していて、お母さんたちが誰1人傷つかない言葉だなと思いました。

先生の受け売りですが『伸び代しかないんだよ』ということを、この漫画を通して育児に頑張るお母さんたちに届けたいと思い、漫画を描きました」

Q.先生から次男くんの保育園での様子を聞いたとき、どのように感じましたか。

いくらさん「素直に驚きました。朝の会というものはそもそも家庭ではしませんし、息子の新しい一面と、集団で過ごす様子を想像できてとてもうれしいエピソードでした」

Q.先生から『伸び代しかないです』という言葉をもらったとき、どのように感じましたか。

いくらさん「作中では『救われました』と表現していますが、先生から『伸び代しかないです』と教わったときはとても胸に響きました。息子の成長を大切に見つめながら、これからの育児に向き合っていこうと思いました」

Q.今回のエピソード以外にも、「保育士さんのすごさ」を感じた出来事はありますか。

いくらさん「現在5歳になる長男のトイレトレーニングで悩んでいたとき、保育士さんが『お母さん、大丈夫です。任せてください』と力強く言ってくださったことがありました。そのときの先生の頼もしさにも本当に救われました」

Q.今後、次男くんにはどのような子に成長していってほしいですか。

いくらさん「絵本や色、絵を描くことが好きな息子なので、好きなことをとことん楽しんでほしいです。また、保育園のお友達と楽しく過ごしてほしいなと思います」

Q.漫画「保育士の先生に救われた言葉」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

いくらさん「これから入園を控えていて、環境の変化に不安を抱えているお母さんからは、『こんな先生に出会えたらいいな』『同じように救われました』というお声をいただきました。また、『追加健診を勧められているなら、早めに行った方が安心だよ』と温かいアドバイスもいただき、たくさんの方々が気持ちを寄せてくださっていることを実感できました」