Afternoon Tea LIVINGから、 “PEANUTS WARDROBE”をテーマにした「スヌーピー」とのコラボグッズが登場！
「スヌーピー」の歴代コスチュームや、アフタヌーンティーのタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインの「スヌーピー」グッズがラインナップされます☆
Afternoon Tea LIVING「スヌーピー」PEANUTS WARDROBE テーマグッズ
発売日：2026年1月7日(水)
取扱店舗：アフタヌーンティー・リビング店舗※、公式オンラインストア
※一部店舗取り扱いなし
ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』から、 “PEANUTS WARDROBE”をテーマにした「スヌーピー」とのコラボレーショングッズが登場します！
今回のコレクションでは、「スヌーピー」の歴代コスチュームや、アフタヌーンティーのタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインの「スヌーピー」がお目見え。
様々な姿を描いたビジュアルは、ファンの心をくすぐる遊び心にあふれ、このコレクションでしか見られない特別仕様となっています。
さらに、75周年を記念したアニバーサリーデザインのグッズが登場するほか、税込み3,300円以上購入で非売品の「きせかえ2層ステッカー」がもらえるキャンペーンもスタート。
また、“PEANUTS WARDROBE”発売記念として、アトレ吉祥寺にてアフタヌーンティーで取り扱ってきた歴代ぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントを期間限定で開催されます☆
マスコット付きタンブラー
価格：各4,620円（税込）
「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のマスコットが付いたタンブラー。
喉を潤すたびにかわいいキャラクターに癒やされます☆
パペット／ブランケット
グッズ名・価格：
・パぺット 各3,520円（税込）
・ブランケット 2,750円（税込）
※一部店舗・公式オンラインストア限定
「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」を手にはめて、楽しくおしゃべりしたくなるパペット。
子どもはもちろん、大人も夢中になれるかわいらしさです。
また、「スヌーピー」のワードローブがキュートな柄のブランケットは、寒い日も温かく包んでくれます☆
ダイカットパスケース／BOOK型小物入れ／立体コインバンク(貯金箱)／パタパタクロック
グッズ名・価格：
・ダイカットパスケース 2,970円（税込）
・BOOK型小物入れ 2,640円（税込）
・立体コインバンク(貯金箱) 2,420円（税込）
・パタパタクロック 7,150円（税込）
メガネ姿の「スヌーピー」がデザインされたダイカットパスケース。
小物入れや時計など、毎日の生活に取り入れたくなるグッズもラインナップされます。
マスコットキーチャーム
価格：各3,080円（税込）
エプロンが似合う「スヌーピー」や「オラフ」のマスコット。
カバンや鍵に付けて、いっしょにお出かけできます☆
ウッドハンガー
価格：各3,300円（税込）
クローゼットが楽しくなるウッドハンガー。
「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」にお洋服を着せている気分になれそうです。
ブック型ポーチ／折りたたみ傘／巾着Mサイズ／スクエアポーチ
グッズ名・価格：
・ブック型ポーチ 2,750円（税込）
・折りたたみ傘 4,400円（税込）
・巾着Mサイズ 1,540円（税込）
・スクエアポーチ 2,640円（税込）
カバンに入れてお出かけしたくなるグッズがラインナップ。
どれも大人かわいいデザインです☆
ぬいぐるみ／ボストンバッグ／キャンバスバッグ
グッズ名・価格：
・ぬいぐるみ 5,830円（税込）
・ボストンバッグ 13,200円（税込）
・キャンバスバッグ 13,200円（税込）
レトロでおしゃれなボストンバッグや、大きなワッペンがたくさんの楽しいキャンバスバッグが登場。
特別なデザインの「スヌーピー」のぬいぐるみもキュートです☆
ダイカットクッション／ペナント型クッション
グッズ名・価格：
・ダイカットクッション 各3,300円（税込）
・ペナント型クッション 3,300円（税込）
ギュッと抱っこしたくなる、「スヌーピー」と「チャーリー・ブラウン」のダイカットクッション。
懐かしさを感じさせるペナント型クッションも登場します☆
ミルクガラスマグカップ
価格：各6,930円（税込）
※一部店舗・公式オンラインストア限定
ゆるい絵柄がかわいい、連載当初の『PEANUTS』キャラクターたちが描かれたマグ。
朝食やおやつタイム、ほっとしたリラックスタイムにも寄り添ってくれます。
購入者限定「オリジナルきせかえ2層ステッカー」プレゼント
“PEANUTS WARDROBE”シリーズを税込み3,300円以上購入で、非売品の「オリジナルきせかえ2層ステッカー」が1枚プレゼントされます！
「スヌーピー」の着せ替えが楽しめるステッカーです。
※1会計につき、一人1つまで
※公式オンラインストアでは1会計(税込3,300円以上)につき1枚のみのプレゼント(上記条件を満たした場合)
※なくなり次第終了
※アフタヌーンティー・ティールームでは、このキャンペーンは実施していません
※画像はイメージです
Afternoon Tea歴代コスチュームのスヌーピーのぬいぐるみが勢ぞろいイベント
開催日程：2026年1月7日(水)〜1月20日(火)
開催場所：アフタヌーンティー・リビング アトレ吉祥寺
今回のテーマ“PEANUTS WARDROBE”に合わせて、アフタヌーンティーコラボレーションの、歴代コスチュームを着用した「スヌーピー」のぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントをアトレ吉祥寺にて開催。
ここでしか見られない懐かしのコスチュームを着た「スヌーピー」が揃います。
※画像はイメージです
日常を彩る、「スヌーピー」たちのおしゃれでかわいらしいグッズ！
Afternoon Tea LIVINGの“PEANUTS WARDROBE”をテーマにした「スヌーピー」とのコラボグッズは、2026年1月7日(水)から、アフタヌーンティー・リビング一部店舗、公式オンラインストアにて販売開始です。
