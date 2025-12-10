デヴィ夫人、なりすまし被害を報告 “投資詐欺”行為に警告「要注意、お気をつけ下さい」
“デヴィ夫人”ことタレントのデヴィ・スカルノ（85）が10日、公式インスタグラムを更新。自身になりすました偽アカウントによる「投資詐欺」被害が発生しているとして注意を呼びかけた。
【写真】なりすまし被害を報告したデヴィ夫人
デヴィ夫人は「私の名前は『デヴィスカルノ』と、私がInstagramに出した写真を勝手に許可なく使用し、私になりすまし、どうやら『投資詐欺』を行っている人がいるようです」と伝え「そして また被害者を装い、私におかしなアプローチをしてきています」と状況を説明した。
続けて「直ちに犯人を突き止めて、逮捕、厳罰に処していただけるよう、渋谷警察署 『生活安全課』に12月10日朝に届け出てお願いしました」と報告し「皆様、要注意お、気をつけ下さいませ」と被害拡大を防ぐため改めて注意喚起した。
