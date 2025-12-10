メッツからFAのエドウィン・ディアス投手（31）がドジャースと3年総額6900万ドル（約108億円）で契約合意したと9日（日本時間10日）、複数の米メディアが報道した。

この報道を受け、インターネット上には「抑えのディアス投手を獲ったんで、あとの課題は穴の多い外野をどうするかですね」「高い投資はそれだけの高いリスクも同時に背負うことになります。チームがどこまで覚悟を持ってやれるかということに尽きます」「補強には成功したかもしれませんが、本当に成功するかはシーズンに入ってみないと分からない」「ここまでドジャースがやると新ルール導入も検討されるかもしれません」など、さまざまな意見が出ている。

ディアスは今季メ軍で62試合に登板し6勝3敗、防御率1・63、28セーブ。通算520試合に登板し28勝36敗、防御率2・82、253セーブを誇るプエルトリコ出身の絶対的守護神。軽やかなトランペットが鳴り響く登場曲「Narco（ナルコ）」はメジャー屈指の人気を誇る。

今季、ドジャースはシーズン後半にブルペンの脆さが露呈。特に守護神として期待したタナー・スコットがメジャーワーストのセーブ機会失敗10を数えるなど不振が際立った。それだけにディアス加入は3連覇を目指すチームにとって朗報といえる。