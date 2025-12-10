タレント指原莉乃（33）が9日、都内で、「第67回日本レコード大賞」の授賞式に出席した。

自身がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」で「作詩賞」を受賞した。

笑顔で登壇し「このような場所が慣れていなくて、ニヤニヤしてすみません。指原莉乃です。このたびはありがとうございます」と感謝した。「個人的には、レコード大賞には（14年に）『恋するフォーチュンクッキー』で大賞をいただくことができず、涙した悔しい思い出もあります。10年以上時間がたって、＝LOVEのメンバーがこのような場所にまた再び連れてきてくれて本当に感謝しています。イコラブメンバー、そしてスタッフ、ファンの皆さん、そして私を育ててくれたAKB48、そしてそして私の師匠、秋元（康）さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。このたびはありがとうございました」と頭を下げ、拍手を浴びた。

30日にTBS系で放送の「第67回輝く！日本レコード大賞」（午後5時30分）では＝LOVEが生出演し、同曲をパフォーマンスする。

指原は同番組にAKB48のOGとして出演し、現役メンバーと共演する予定であることも明らかになっている。