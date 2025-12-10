踏切事故は年間約200件も発生

名古屋鉄道をはじめとする交通事業者5社は2025年12月8日、AI画像解析とETC2.0を活用した踏切安全のための注意喚起システムの実証実験を、12月22日から実施すると発表しました。

【どんな仕組み？】これがAIとETC2.0が連携した「踏切の注意喚起」システムです（画像）

線路と道路が交差する踏切では、全国で年間約200件の事故が発生し、100人を超える死傷者が出ているといいます。事故が発生するたびに列車の運休や遅延を招くことから、社会的な影響も大きく、「鉄道における弱点箇所」とされています。

今回の実証実験では、一般車両が前方道路の混雑時に踏切へ進入しようとする際、ETC2.0車載器により音声で直接注意喚起を行います。

このシステムは、名鉄が2021年度より導入を進めている、踏切の映像と動作記録を遠隔監視する「踏切監視システム」に、踏切AI画像解析システムとETC2.0を組み合わせたものです。現行のAI画像解析を活用した踏切監視システムでは、踏切周辺の人や自動車の動きを検出・解析し、異常検知の性能を高めているといいます。

事故の未然防止を図る新たな仕組みを構築することで、不注意による踏切内での自動車停滞を抑止し、接触事故防止および踏切の安全性向上を目指します。

なお、AIで前方道路の混雑状況を検知し、ETC2.0と連携して一般車両へ直接注意喚起を行う取り組みは全国初とのこと。この実証実験には、名鉄、名鉄EIエンジニア、トヨタシステムズ、道路新産業開発機構、東邦電機工業が参画します。

実施期間は2025年12月22日から翌年2月28日までで、名古屋鉄道の住吉町1号踏切にて実施されます。

前方道路が混雑している状況下で、踏切内に進入した自動車が停滞する事象に対応するため、2022年12月には「AI画像解析、ETC2.0およびITSスマートポールを活用した踏切の注意喚起システム」の試験車両を用いた実証実験が、全国で初めて行われています。