リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、「いちごvsチョコレートアフタヌーンティー」を11月25日から2026年2月15日まで提供する。

スイーツは、いちごのマカロン、いちごパイ、いちごそっくりムース、いちごグラスジュレ、チョコレートムース、チョコレートモンブラン、チョコレートミニタルト、いちごを5粒使用したミニグラスパフェ。セイボリーは、ナッツ・チーズ・生ハムのテリーヌ、パテドカンパーニュのバーガー、小海老とポテトサラダのタルトレット、いちごのスコーンを用意する。ドリンクはいちごティー、森いちごのルイボスティー、ブレンドティー、ダージリンなど。12月19日から25日まではツリーやトナカイ、サンタクロースをモチーフにしたクリスマス仕様を提供する。

場所は1階「メインラウンジ」。提供時間は午前11時半から午後6時半までの2時間制。料金は7,590円から、いちごとチョコのオリジナルモクテル2種のうち1杯付9,000円から。税・サービス料込。3日前までのオンライン予約限定で、2名または4名のみ受け付ける。