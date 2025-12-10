¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ù¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´Æ½¤¤·¤¿°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ¤¬Áª¤Ö¡Ö"¸ý¤Û¤É¤±"¤¬¤¤¤¤¡×ÊÌ³Ê¤ÎÌ£¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1°Ì¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È´ÅÅÞ¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ¤¬»²Àï¡¡¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ëÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ £¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£ ¤À¸ÃÏ¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Öéquilibre¡Ê¥¨¥¥ê¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦紱±Ê½ã»Ê¤µ¤ó¤È¡¢Âç¤Î´ÅÅÞ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¿¥×¥éMC¤Î¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÀ¸ÃÏ¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¸«¶Ë¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡ÛÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥×¥í¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¡¡
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¿©ÉÊ¤Î¡Ø¥ª¥é¥ó¥¸¥§ ¤â¤Á¤â¤Á¥í¡¼¥ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ130±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ç8ÅÀ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃÆÎÏÀ¤Ë¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤¤¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ò·Ú¤¯¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤¬ºÇ¸å¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ëÀß·×¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¤ò¤Î¤Ã¤±¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡Û¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¡¡¤·¤«¤â¡Ö·ã¤¦¤Þ¡ª¡×
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢¥É¥ó¥ì¥ß¡¼¤Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¥¹¥Õ¥ì¥í¡¼¥ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ343±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¡£¤·¤«¤âÌ£¤ï¤¤¤â¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë·Ú¤¤¥¹¥Õ¥ìÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î2ÁØ¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢»êÊ¡¤Î¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡£¤½¤Î¸ý¤É¤±¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶Ã¤¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢·ã¤¦¤Þ¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡紱±Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È¤½¤ÎÀ½Ë¡¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ë¾å¤Î°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú3°Ì¡Û¡Ö¤É¤ó¤É¤ó°ò¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥×¥í¤âÀå¤ò´¬¤¯½©Åß¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ø¾Æ¤°ò¤Î¤â¤Á¿©´¶¥í¡¼¥ë¡Ê¹È¤Ï¤ë¤«¡Ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ408±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Î½©Åß¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÎÌ£¡×¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë°ò¤Þ¤ÇÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¾Æ¤°ò¤¢¤ó¡¦¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤ÎÀ¸ÃÏ¡¦¹È¤Ï¤ë¤«¥À¥¤¥¹¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¡¢°ì¸ý¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤Ê¤ó¤³¤ì¡ª¡©¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡¢À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¼ïÎà¤Î°ã¤¦°ò¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¾Æ¤°ò¤¢¤ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶·ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó°ò¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤³¤ì¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥±¡¼¥Å¹¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡Ú2°Ì¡Û¥×¥í¤â¶Ã¤¯¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ØÇ»¸ü¥·¥ç¥³¥é¥í¡¼¥ë¡Ù¡ÊÀÇ¹þ320±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥×¥í¤â¶ÃØ³¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÏ¡×¤Ç£±°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¡×¤â10ÅÀËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£4ÁØ´¬¤¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½Â¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¥ç¥³¤Î¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ë¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÌ£¤Î½Ð¤·Êý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¢¡×¤È¿´ÇÛ¡ª¡©¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¡ª
¡Ú1°Ì¡Û¡Ö¡È¸ý¤Û¤É¤±¡É¤¬¤¤¤¤¡×ÊÌ³Ê¤ÎÌ£¤Ë°ìÎ®¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤âºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ù¡ÊÀÇ¹þ214±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡紱±Ê¤µ¤ó¤¬¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢½ãÅÙ100¡ó¤ÎËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡£Æý»éËÃÊ¬¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥³¥¯¿¼¤¯¸åÌ£¤Î·Ú¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡ÖÊÌ³Ê¤À¤ï¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ºÇ¹â¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ£¡×ÉôÌç£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ý¤É¤±¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤â°ìÆ±ÂçÀä»¿¤Ç¡¢紱±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö ¡È¸ý¤Û¤É¤±¡É¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤ì¹Í¤¨¤¿¿Í¡¢Å·ºÍ¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬¡¢²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ÇÅß¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¸÷¤Ã¤¿¡Ö¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë