ドラマーで歌手、女優のシシド・カフカ（40）が10日、都内で「ジョー マローン ロンドン」の「“Fun and Games” Pop−Up Event」フォトコールに出席した。

グレーのロングジャケットを着用し、首元に大きな赤いリボンをつけて登場。会場の輪投げスペースを見つめて「大人になってから輪投げってしないと思った。ジョー・マローンらしいラグジュアリーな空間の中で遊べるのは楽しいなと思いました」と話した。

幼少期のクリスマスは「両親がいろいろと楽しませてくれようとする家だった」という。「母が目の前でサンタさんに電話して『うちの子はこれが欲しい』ってサンタさんに頼んでくれたり。朝ダイニングに、食べかけのクッキーと少し残ったミルクが置いてあったりした。クリスマスになるたびに思い出します」と懐かしんだ。

「ジョー マローン ロンドン」は英国発のフレグランス・ライフスタイルブランド。13日から25日まで表参道ヒルズ本館で、ホリデーシーズン限定のポップアップイベントが開催される。「サンダルウッド＆スパイスド アプリコット コロン」など、クリスマス限定コレクションが香りの世界観を彩る。