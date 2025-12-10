資さんうどん、クリスマスイブにかけ「温うどん」大盛無料 あす11日から 対象20店舗
「資さんうどん」は、あす11日からクリスマスイブの24日まで、対象店舗で「温うどん」大盛無料キャンペーンを実施する。
【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧
「年末の慌ただしさや寒さが本格化してますが、そんな時こそ、『資さんうどん』でお腹いっぱいになって笑顔になって頂きたい！」という想いから、キャンペーンを実施。
「資さんうどん」のうどんは、創業者の大西章資氏が、北九州の人々の口に合うようにと、茹で方に改良を重ね、表面は「なめらか」、中は「モチモチ」の食感に仕上げた。「出汁」は、厳選されたサバ節、昆布、椎茸などの旨味を、抽出し、出来立てを味わってほしいと、店で1日に何回も仕込んでいる。「こだわりの詰まった熱々の『出汁』と、満足感のある『大盛うどん』を一緒にお楽しみください！」と呼びかける。
■資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」
対象商品：温うどん各種（通常1玉→大盛1.5玉）
あったかぶっかけうどん各種・冷たいうどん各種・ミニうどん・資さんしあわせセット・鍋うどん各種・焼うどん各種・おこさまうどん（セット含む）・そば各種・細めん各種・うどん定食各種（朝定食）・お持ち帰り商品は対象外
期間：
2025年12月11日（木）午前9時 〜12月24日（水）店舗営業終了時間まで
※24時間営業店舗は、12月24日深夜0時と同時に終了
対象店舗：福岡県、山口県、佐賀県内の20店舗
