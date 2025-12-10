ロッテと支配下契約した前ソフトバンクの１５２キロ左腕・宮崎颯投手（２５）が１０日、千葉市内で入団会見した。背番号は６６に決まった。

ソフトバンクから戦力外通告を受け、育成契約を打診されていた。自宅から電車で筑後に練習に向かう駅にいるときに一報が入った。「ガッツポーズしました。気持ちは一軍でやり返したい思いが強かったので、その中でチャンスをいただけたので。支配下を聞いたときには自然とガッツポーズ、よっしゃみたいな感じでした」

２２年育成ドラフト８位でソフトバンク入り。今年７月に支配下登録となり２試合２回無失点の成績。２軍では３１試合２勝３敗３Ｓだった。アピールポイントとして「力強い真っすぐと躍動感のあるフォーム。気持ちを出して投げられるところですね。チームを勝たせられる投手が目標。ロッテの１勝１勝、優勝に貢献できる投手になっていけるように、信頼される投手になれるように頑張りたい」と話した。

対戦したい相手として「柳田さんですかね」と古巣の強打者の名前を挙げる。「（柳田が）筑後でリハビリされているときにずっと声を掛けてもらって、よくしてもらっていた。恩返しというか、僕ができるのは抑えて成長した姿を見せること。出せるように頑張ります」と目を輝かせた。