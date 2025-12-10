11月に歌舞伎俳優中村橋之助（29）と婚約を発表した元乃木坂46能條愛未（31）が9日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。橋之助との休日デートを明かした。

能條は「休日はディズニーランドに行って開園から閉園まで夢に浸りにいくというのがお決まりになっています」と明かした。

また能條は「橋之助さんがペアルックがお好きなので、カチューシャからお洋服、靴全身一緒にして…」と語った。

明石家さんまは仲むつまじいエピソードに恥ずかしそうに笑っていると、大相撲の阿炎政虎もつられて笑っていた。さんまは「お前ペアルックないからいいな」と出演した力士勢をイジった。

さんまは能條に「いいの？君はそれで」と聞くと、能條は「私は全然前のめりで」と答えた。

さんまはいとうあさこ、神田愛花に「女性は（ペアルックを）うれしいのか？」と聞くと、神田は「やりたいですけどやってくれないですねうちは」と返答。さんまが「あの、ピカピカのやつ？」とディズニーランドのカチューシャの種類を聞くと、能條は「そうですね。ラメいっぱいの」と答えた。

さんまは「あれかぁ…」と険しい表情をすると、若槻千夏は「詳しいじゃないですか。やりたいんでしょ？」とイジった。