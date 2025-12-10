銀行の利子が「1万円超えた」という知人。金利上昇中とはいえ、実際“利子だけ”でそんなに受け取れるのでしょうか？「必要な預金額」をシミュレーション

利子だけで1万円に達するのに必要な預金額は？

銀行の利子は、預金額と預金金利に応じて決まります。今回は金利が年0.2％の場合に、利子だけで1万円に達するのに必要な預金額を計算してみました。ちなみに、計算式は「利子＝元本×金利（％）」です。これに数字を当てはめると、以下のようになります。



1万円＝元本×0.002

元本＝1万／0.002＝500万円



つまり、銀行に500万円の預貯金を入れていれば、利子は1万円になります。なお、参考までに総務省の2024年の「家計調査報告 貯蓄・負債編」によると、二人以上世帯において500万円以上の貯蓄を保有している割合は71.1％に上ります。

同調査の貯蓄には、有価証券や生命保険も含まれていることから、該当する全員が利子1万円に達するとは限らないものの、統計上は多くの人は利子が1万円超になるといえるでしょう。



実際に受け取る際は税金が差し引かれる……手取りで1万円を受け取るために必要な預金額は？

銀行の利子は課税対象である「利子所得」に該当することから、実際に受け取れるのは税引き後の金額となります。

税率は、合計20.315％（所得税・復興所得税15.315％、住民税5％）となり、1万円の利子が発生したとしても、受け取れるのは1万円×（100－20.315）％＝7969円です。そこで、税引き後の金額で利子1万円を受け取るために必要な預貯金額を、以下で算出してみました。

まず計算式は「税引き後利子＝元本×金利（％）×（100-20.315）（％）」になります。この計算式を当てはめると、以下のように算出できます。



1万円＝元本×0.002×0.79685

元本＝1万／（0.002×0.79685）＝627万4707円



上記より、預貯金が628万円以上であれば、1万円超の利子が振り込まれることとなります。



「金利のある世界」は銀行からの利子で実感できる

日本では、2016年1月より約8年にわたり「マイナス金利」政策が導入されてきたため、銀行預金はほとんど増えないというイメージを持っている人は多いかもしれません。

しかし、2024年3月から2025年11月現在にかけて政策金利が引き上げられており、以前よりは利子が増えたと感じるのではないでしょうか。ちなみに、バブル期にあたる1990年代前半には、ゆうちょ銀行の普通貯金の金利は年3％超でした。

金利が上昇したとはいえ、当時と比較するとまだまだ低い水準といえます。金利は預金金利だけでなく、住宅ローン金利など身近なところに影響があるため、定期的に動向を見ておくと良いでしょう。



